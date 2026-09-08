Día de la Industria Nacional 2026
08 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Tres décadas transformando la industria

La Pradera sigue la tendencia de salud del consumidor lanzando nuevos productos, como el dulce de leche 0 azúcar.
La Pradera sigue la tendencia de salud del consumidor lanzando nuevos productos, como el dulce de leche 0 azúcar.GENTILEZA

En el marco del Día de la Industria, La Pradera reafirma su compromiso con el desarrollo económico del Paraguay. Con más de 30 años de trayectoria, la compañía se consolida como un referente del sector lácteo nacional, combinando tradición, tecnología e innovación constante para llevar alimentos de alta calidad a miles de familias en todo el territorio paraguayo.

Por ABC Color

Fundada sobre la base del esfuerzo y la materia prima 100% nacional, la empresa dinamiza una cadena de valor estratégica.

Hoy genera empleo para 250 colaboradores directos y beneficia a más de 2.000 familias de manera indirecta, trabajando en estrecha alianza con los productores locales para fortalecer el tejido social y económico del país.

Innovación, tecnología y cercanía nacional

Su moderna planta industrial en Capiatá e inversiones en automatización y logística garantizan la inocuidad en un portafolio diversificado que incluye leches, yogures, quesos, postres y especialidades.

La constante capacidad de adaptación del sector se refleja en hitos recientes como el lanzamiento del dulce de leche cero azúcar, pensado para responder a las nuevas tendencias de salud y bienestar del consumidor actual.

Además de su amplia red de distribución, La Pradera opera 8 salones de ventas propios en puntos estratégicos como el Mercado de Abasto y Abasto Norte, sumados a 6 sucursales en el interior. En palabras de Violeta Ceuppens, presidenta de la compañía, el objetivo a mediano y largo plazo radica en consolidar el liderazgo industrial mediante la innovación, la competitividad y la modernización tecnológica, asegurando que el valor agregado paraguayo continúe marcando pautas de excelencia.