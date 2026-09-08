Tres décadas transformando la industria

Fundada sobre la base del esfuerzo y la materia prima 100% nacional, la empresa dinamiza una cadena de valor estratégica.

Hoy genera empleo para 250 colaboradores directos y beneficia a más de 2.000 familias de manera indirecta, trabajando en estrecha alianza con los productores locales para fortalecer el tejido social y económico del país.

Innovación, tecnología y cercanía nacional

Su moderna planta industrial en Capiatá e inversiones en automatización y logística garantizan la inocuidad en un portafolio diversificado que incluye leches, yogures, quesos, postres y especialidades.

La constante capacidad de adaptación del sector se refleja en hitos recientes como el lanzamiento del dulce de leche cero azúcar, pensado para responder a las nuevas tendencias de salud y bienestar del consumidor actual.

Además de su amplia red de distribución, La Pradera opera 8 salones de ventas propios en puntos estratégicos como el Mercado de Abasto y Abasto Norte, sumados a 6 sucursales en el interior. En palabras de Violeta Ceuppens, presidenta de la compañía, el objetivo a mediano y largo plazo radica en consolidar el liderazgo industrial mediante la innovación, la competitividad y la modernización tecnológica, asegurando que el valor agregado paraguayo continúe marcando pautas de excelencia.