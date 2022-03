Referente en calidad y consistencia

En el caso de grasas y margarinas, disponen en cajas de 10 kg y baldes de 16 kg. En margarinas y cremas vegetales, ofrecen productos de uso general como la margarina Ok 80%, de 70%, de 50% y crema vegetal Ok de 50%, y de usos específicos como la margarina Ok para pan de sándwich y para Productos de Confitería. En cuanto a grasas vegetales, tienen la Grasa Ok para panificados secos, que además es la preferida por las chiperías. Así también el Shortening Ok que es una grasa específica para frituras.

Además, acercan al profesional panadero levadura fresca Ok, el Ultradesmoldex Ok para untar latas evitando que los panificados se peguen y los aceites de soja, mezcla, girasol también utilizados en distintas recetas dentro de panaderías y chiperías en el país. También llega a este segmento con detergentes en presentaciones industriales para la limpieza de los utensilios y cocinas.

Diferencial

El valor diferencial que ofrece ContiParaguay en el mercado paraguayo es la calidad y la consistencia de calidad en todos nuestros productos. “Todos los insumos para panaderías producidos por ContiParaguay tienen el sello de calidad OK y mantienen la mas alta calidad hace décadas, lo cual nos vale ser los proveedores preferidos por la mayoría de las panaderías en el país. El panadero sabe que si compra OK está garantizando la mas alta calidad a sus clientes”, detalla Pablo Artaza, director de Marketing de ContiParaguay.

ContiParaguay se distingue además por el servicio integral que ofrece, orientado a ayudar al panadero a solucionar problemas, optimizar producción y desarrollar nuevos productos. Desde el año pasado llegan en forma directa a casi todo el país con una gran fuerza de ventas, para estar mas cerca del panadero y poder atenderlo mejor.

Así también, ContiParaguay, que lleva 70 años en el mercado, es pionera en el desarrollo de productos para acompañar el crecimiento que tienen sus clientes y la sofisticación cada vez mayor de sus productos. Así es como con el correr del tiempo lanzan productos de usos específicos para la elaboración de productos mas especializados que hacen las panaderías.

ContiParaguay felicita a los panaderos en su día. “Les deseamos a todos los amigos panaderos muchas felicidades en su día. Desde ContiParaguay seguiremos trabajando con cada uno de ustedes para garantizar que sus panificados mantengan la calidad Ok de siempre, apoyando con nuestro servicio de asistencia técnica y con la atención directa de nuestra fuerza de ventas.

La planta industrial se encuentra en la ciudad de Capiatá sobre la Ruta PY02, desde la cual distribuimos a todo el departamento Central. Consta además con tres centros de distribución en Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación.

Lanzamiento

ContiParaguay lanzó recientemente al mercado margarinas de uso especifico para lograr mejores resultados en la elaboración de distintos productos. La margarina Ok para Pan de Sándwich fue lanzada para garantizar la consistencia y la humedad que requieren el producto y la margarina Ok para Masas de Confitería fue desarrollada para acompañar a aquellos clientes que elaboran productos de confitería mas sofisticados.

“Seguimos trabajando en nuevos productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes panaderos y los acompañan a seguir creciendo en esta noble profesión, siempre con la garantía de calidad OK”.