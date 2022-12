Amplia gama de equipos de calidad

Es distribuidor de paneles solares, inversores, controladores de carga, baterías, cables, conectores y todos los accesorios para la instalación de un sistema de generación solar fotovoltaica.

Desde sus inicios, Electropar siempre fue apostando y acompañando la evolución de esta tecnología. “Los paneles con los cuales trabajamos son paneles del tipo “shingled” que con su innovador proceso de fabricación las células solares pueden interconectarse en forma de “teja” aumentando la superficie activa y mejorando así la eficiencia del panel”, explica el ingeniero Juan Carlos Fariña, especialista de productos en energia solar.

Electropar cuenta con un plantel de Ingenieros y especialistas altamente capacitados en todo lo que respecta a energía solar acompañando al cliente desde sus primeros pasos para la definición de su proyecto. La confección correcta de las cargas a alimentar es el primer paso para ir construyendo el resto de los componentes. Lo siguiente es conocer la modalidad de trabajo, si lo quiere para ahorro o para cortes de energía.

“Electropar es una empresa que ofrece una garantía real de sus productos que van de 2 a 5 años. “Otra ventaja es el servicio post-venta ya que contamos con un banco de prueba donde todos los equipos pueden ser testados para su correcto funcionamiento” manifiesta por su parte la ingeniera Natalia Garcia, gerente de Proyectos de Iluminación y Energía Solar.

Algunos de los beneficios de contar con una fuente de energía fotovoltaica es que se trata de un sistema silencioso que no tiene partes móviles y no requiere excesivos mantenimientos como si los generadores a combustión interna. Segundo, no contamina el ambiente y cuentan más horas de autonomía, además de que se torna más rentable en lugares donde los cortes son prolongados y de mucha frecuencia. Para estancias o sitios muy retirados de la red eléctrica, el retorno de inversión es de año y medio en comparación un sistema de generación eléctrica.

Iluminación solar led

La iluminación solar LED vino para quedarse a nuestro país. Inicialmente por el abundante recurso solar con la que contamos y en segundo lugar por la seguridad que ofrece. Estos sistemas de iluminación solar led no requieren de ningún tipo de aterramiento ya que las tensiones que manejan son muy pequeñas y no se cuenta con un riesgo de descarga eléctrica que una persona pudiera sufrir.

Acompañado a esto se tiene la otra ventaja que no es necesario la extensión de cables, cavar zanjas lo cual acelera el tiempo de instalación de las mismas.

Electropar cuenta con artefactos de iluminación solar del tipo proyectores así como AP solares. Entre los AP solares se cuenta con los del tipo all in one (todo en uno) es decir que tanto el panel como la luminaria están integrado asi como los del tipo del tipo Split (separado).

Para mas información, los interesados en esta tecnología se pueden acercar a cualequiera de los locales de Electropar, o en redes sociales o en la sucursal digital www.electropar.com.py.