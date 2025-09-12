Empoderar a las empresas

Hoy, a 25 años de ese paso audaz, Century Systems es el principal proveedor nacional de soluciones ERP, con más de 900 clientes que incluyen referentes como Lactolanda, Shopping China y Salemma, muchos de ellos miembros de Capasu.

Édgar Romero, gerente comercial de Century Systems, explica que el crecimiento sostenido de la compañía se basa en la cercanía con el cliente y la capacidad de ofrecer soluciones de clase mundial.

“Somos partner de Oracle y SAP, y nuestro foco es ayudar a las empresas a ser más competitivas, corrigiendo procesos, dando visión de negocio y mejorando la experiencia de sus clientes”, detalla.

Tecnología con rostro humano

La clave, según Romero, está en el acompañamiento humano.

“El software puede ser excelente, pero si las personas no lo adoptan, no sirve”, comenta.

“Nos diferenciamos porque no solo implementamos tecnología. Somos socios estratégicos que empoderan a las empresas para crecer de manera independiente”, argumenta.

“Nuestro lema Empowers your growth significa justamente eso: Empoderar para crecer”, resalta.

Century Systems brinda soluciones a compañías de todos los tamaños y sectores, incluidas muchas del retail paraguayo.

Su impacto es tan amplio que se estima que un 15% del producto interno bruto del país es administrado mediante alguna de sus soluciones.

“Paraguay tiene una proyección económica muy interesante y necesita procesos con mejores prácticas globales. Representar a SAP, usado en todo el mundo, nos permite traer esos estándares y fortalecer la marca país”, afirma Romero.

Para Century Systems, la tecnología es solo el inicio.

Su verdadera misión es acompañar a las empresas paraguayas a ser más competitivas frente a un escenario de inversiones extranjeras y nuevos jugadores.

“No se trata solo de software, sino de convertirnos en un aliado de negocios que impulse el desarrollo sostenible del país”, concluye.

La innovación tiene que ser continua para brindar las mejores opciones en soluciones de tecnología de gestión empresarial.