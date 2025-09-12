Llevar la experiencia de compra al siguiente nivel

Veinte años después la empresa ya no solo es pionera en logística, sino un referente nacional en tecnología para el retail, con siete divisiones comerciales y un portafolio que abarca desde la automatización de depósitos hasta la experiencia de compra en el punto de venta.

“Hoy ofrecemos soluciones integrales: hardware, software y asesoría para que cada componente funcione de manera perfecta”, explica Gabriela Singer, representante de Segel, durante la Expo Capasu.

“Queremos que el cliente viva una experiencia de compra moderna, autogestionable y sin filas, como la que ve en cualquier supermercado de primer mundo, pero a precios accesibles para Paraguay”, señala.

En su stand, la compañía presenta el concepto de Smart Market, un supermercado completamente automatizado.

Allí el consumidor escanea los productos con su celular, paga en una terminal self-checkout y, gracias a etiquetas electrónicas, ve los precios actualizados en segundos.

“Incluso nuestras balanzas con inteligencia artificial reconocen automáticamente frutas, verduras o panificados, sin necesidad de seleccionar manualmente”, detalla Singer.

La innovación de Segel no se limita a las cajas: su software de logística (WMS), presente en más de 20 empresas paraguayas, gestiona inventarios, vencimientos y transferencias entre sucursales, reduciendo pérdidas y mejorando el abastecimiento.

Su plataforma Possible IoT monitorea en tiempo real visicoolers, emitiendo alertas para mantener la cadena de frío y optimizar la operación.

“Lo que buscamos es que el retailer pueda ofrecer una experiencia de compra totalmente innovadora, y que el consumidor paraguayo sienta que no hay diferencia con los supermercados más avanzados del mundo”, afirma Singer.

Con su combinación de tecnología de punta y asesoramiento cercano, Segel demuestra que la modernización del retail ya es una realidad en Paraguay.