Mirada global y temas de vanguardia

En esta edición especial, el lema 25 años impulsando el retail del futuro sintetiza una trayectoria de compromiso con la innovación, la calidad y la formación constante.

El presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, afirma que estos aspectos fueron ganando relevancia edición tras edición y que es imposible no reconocer el rol protagónico que tuvo el evento en la transformación de todo el ecosistema del consumo masivo, así como en la formación de hábitos de consumo cada vez más exigentes y responsables.

“El canal supermercadista es sinónimo de innovación, no solo en los aspectos tangibles, sino también en los hábitos de la gente”, enfatiza.

“El aporte de la expo, donde aterrizan las principales novedades y tendencias del mundo del consumo masivo en el país, ha sido muy importante no solo para la transformación de los supermercados y puntos de venta, sino también para toda la cadena de valor asociada a ella”, rescata.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Congreso de Capacitación de Retailers, que se desarrolla en paralelo a la exposición, cuenta con disertaciones de alto impacto a cargo de expertos internacionales provenientes de Perú, Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile, Brasil y Colombia.

Entre los nombres destacados figura el argentino Leo Piccioli, quien abordará el liderazgo y el cambio tecnológico.

El programa de esta edición incluirá además charlas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, estudios de mercado, tendencias del retail y experiencia de compra.

En el cierre de hoy se prevé un panel de supermercadistas internacionales, seguido de la esperada premiación a expositores.

Más allá de ser una vidriera efectiva para las marcas y empresas que buscan conectar con el público del sector supermercadista, la Expo Capasu es un verdadero punto de encuentro para los actores del retail moderno, donde se comparten experiencias, se cierran acuerdos y se anticipan los desafíos del sector.

Desde su fundación, Capasu trabaja para fortalecer al sector, promover buenas prácticas empresariales, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo del ecosistema del consumo masivo en Paraguay.