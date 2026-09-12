Cuando las marcas cobran vida

“Lo principal y fundamental es el trabajo en equipo. Cada evento requiere coordinación, compromiso y buena comunicación entre las distintas áreas y proveedores para representar a nuestras marcas a la altura de su magnitud”, explicó Drusila Cristaldo, gerente de Operaciones de MKT & Eventos.

La transformación de un espacio comienza mucho antes de la llegada de los invitados.

“Partimos de la esencia y el objetivo de cada marca. Integramos diseño, colores, iluminación, mobiliario y atención para crear una experiencia con identidad propia”, señaló Cristaldo.

La logística, los tiempos, el personal y la capacidad de responder a los imprevistos forman parte de una tarea que muchas veces ocurre detrás de escena.

En ese proceso, los pequeños detalles adquieren un papel central. “La diferencia está en cuidar cada detalle: una buena iluminación, terminaciones impecables, la correcta presencia de la marca, la funcionalidad del espacio y un equipo atento durante todo el evento”, sostuvo.

Esa búsqueda de experiencias también se refleja en las activaciones de las marcas.

Para Valeria Torres, brand manager de Bebidas sin Alcohol, la participación de Agua Tónica De la Costa en Expo CAPASU permitió “generar presencia y visibilidad de marca en un espacio muy relevante para el canal, además de acercarnos a clientes y consumidores”.

Como parte de la propuesta, Agua Tónica De La Costa presentó mocktails elaborados con sus cuatro variedades: Grapefruit, Original, Ginger Ale y Flower, convirtiendo el producto en una experiencia especial para los asistentes.

“Buscamos sumar una experiencia diferencial y de disfrute para los asistentes al evento”, destacó Torres.

De cara al futuro, la marca apunta a ampliar sus momentos de consumo y fortalecer el vínculo con el público.

Para 2027, anticipó, trabajan en “una evolución más integral de la marca, con foco en fortalecer el vínculo con el consumidor y generar mayor presencia en puntos de contacto estratégicos”, acompañada de activaciones y una comunicación sostenida durante todo el año.