Granel apuesta por lo saludable

“Para Granel, participar en la Expo CAPASU representa una gran oportunidad para fortalecer alianzas comerciales y acercar opciones de alimentación saludable a todo el Paraguay”, señaló Marisa Santos, socia fundadora y CEO de Granel, destacando el valor de este encuentro para ampliar su presencia y generar nuevas oportunidades de negocio.

Durante la muestra, la firma presenta sus principales propuestas: TËRA, especializada en frutos secos y snacks naturales, y Mexidona, con comidas instantáneas saludables, una alternativa única en el mercado paraguayo.

A este portafolio se suman frutas deshidratadas, semillas, harinas, especias y otros productos funcionales.

La propuesta de Granel está dirigida tanto a empresas como a consumidores que buscan incorporar alternativas saludables a su alimentación.

Su variedad permite atender diferentes necesidades, desde compras para el hogar hasta requerimientos de supermercados, comercios, cafeterías e industrias.

“Desde 2018 trabajamos impulsando un consumo más consciente, conectando productos de calidad con supermercados, tiendas, cafeterías, industrias y consumidores finales”, explicó.

Esta visión se traduce en una oferta amplia y en un modelo de distribución que busca facilitar el acceso a este tipo de alimentos.

Además de la variedad disponible, la empresa apuesta por una atención cercana y especializada.

Para sus clientes mayoristas ofrece precios competitivos y cobertura de envíos a todo el país, mientras que los consumidores finales pueden realizar sus compras de manera práctica mediante la tienda online.

Con esta participación en la Expo CAPASU, Granel aprovecha el encuentro para mostrar la evolución de su propuesta, presentar sus marcas y seguir acercando opciones que combinan practicidad, calidad y una alimentación más consciente.