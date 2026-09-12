Mickey va más allá del producto

“Nuestra evaluación es muy positiva. Para Mickey, Expo CAPASU es un espacio muy importante porque nos permite estar cerca de nuestros clientes, del sector supermercadista y, sobre todo, de los consumidores”, destacó Viviana Blasco, gerente Comercial y de Marketing de Mickey.

La marca apostó por una participación dinámica, con degustaciones, propuestas gastronómicas, juegos y la presencia de su personaje.

También mostró la versatilidad de su portafolio mediante distintas preparaciones: desde el tradicional cocido con chipitas hasta postres, desmechado y sushi.

La experiencia permitió, además, presentar los productos desde una perspectiva cotidiana y creativa, demostrando que pueden acompañar tanto recetas tradicionales como propuestas gastronómicas diferentes.

“Tuvimos degustación de nuestro tradicional cocido acompañado de chipitas, preparación de postres, una propuesta de desmechado y sushi”, comentó Blasco.

“La idea fue mostrar que tenemos un portafolio muy amplio y versátil, desde productos tradicionales hasta ingredientes que pueden utilizarse en preparaciones mucho más innovadoras”, explicó Blasco.

El objetivo fue incentivar al público a descubrir nuevas maneras de incorporar los productos Mickey a distintos momentos y recetas.

Esta estrategia responde también al desafío de mantener vigente una marca con una larga trayectoria.

“Después de tantos años en el mercado paraguayo, nuestro desafío sigue siendo renovarnos y encontrar nuevas maneras de acercar Mickey a las nuevas generaciones”, afirmó.

Con la mirada puesta en 2027, la empresa proyecta continuar creciendo e innovando, acompañando ese proceso con inversiones en infraestructura, tecnología, producción y logística.

Pero Blasco subraya una premisa: “Queremos seguir construyendo una marca que combine esa trayectoria y confianza con innovación y una mirada puesta en el futuro”.