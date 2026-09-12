Nuevos vínculos para Yaguarete Tissue

“Como Yaguarete Tissue, la Expo CAPASU nos dejó una experiencia enriquecedora para conectar con nuestros clientes y aliados comerciales. Nos hizo entender los avances y hacia dónde apunta el sector”, señaló Martínez.

El ejecutivo resaltó que estos espacios tienen un valor estratégico para la empresa, especialmente en un escenario de transformación.

“Siempre es importante conectar con los actores principales del mercado y Yaguarete está comprometido a forjar relaciones buenas y sustentables en el tiempo”, afirmó.

Actualmente, Yaguarete Tissue cuenta con una posición destacada dentro de su categoría. La unidad almacena, comercializa y distribuye productos de uso sanitario, entre ellos papel higiénico, toallas de papel y servilletas.

Forma parte de Grupo Yaguarete, que integra reciclaje, producción de papel y cartón, embalajes, logística y productos de consumo.

“Hoy ya líder de mercado con nuestros productos, nuestros lazos con el sector se hacen cada vez más fuertes”, sostuvo Martínez, al referirse a la relación que la compañía viene construyendo con los diferentes actores del comercio.

Para Yaguarete Tissue, 2026 está marcado por una alianza que abre nuevas perspectivas para el negocio.

“Es un año de muchos cambios y desafíos marcados por la alianza que el grupo finiquito con Suzano (líder mundial en producción de celulosa) que posicionó a Yaguarete en un sitial de interminable crecimiento”, explicó el gerente.

La referencia se vincula con la expansión internacional de Suzano en el negocio de Tissue.

La compañía brasileña concretó en 2026 una alianza con Kimberly-Clark para operar conjuntamente el negocio internacional de productos Tissue, con presencia en más de 70 países.

“El 2027 vendrá con el desafío de un crecimiento sostenido y de posicionar a Yaguarete en el liderazgo de la categoría”, anticipó Martínez.

Así, la presencia en Expo CAPASU permitió fortalecer relaciones comerciales. También funcionó como un punto de encuentro para interpretar los cambios del mercado y acompañar una nueva etapa para Yaguarete Tissue, con crecimiento, expansión y una estrategia orientada a consolidar su lugar en la categoría.