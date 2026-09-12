Un sector que eligió evolucionar

El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), Gustavo Lezcano, destacó que la respuesta del sector superó las expectativas.

“Hoy podemos decir que la Expo CAPASU está llena. Hemos ocupado todos los espacios disponibles y las salas destinadas a las charlas han agotado sus lugares”, expresó.

Para el dirigente, esa concurrencia representó “una señal” de que existe una industria con intención de crecer, invertir y prepararse para los nuevos escenarios.

La agenda abordó algunos de los principales desafíos del consumo masivo: inteligencia artificial, nuevos hábitos de compra, liderazgo, conocimiento del shopper, fidelización, marcas propias y equipos de alto desempeño.

La presencia de especialistas de Argentina, Uruguay, Brasil, Francia y Estados Unidos amplió la mirada sobre las tendencias que están transformando la actividad.

En ese contexto, Lezcano puso el foco en el factor humano. “El corazón del retail son las personas”, sostuvo, y remarcó que, aunque la tecnología permita mejorar procesos y experiencias, debe estar al servicio de quienes compran y trabajan en el sector.

“Invertir en tecnología es importante. Invertir en personas es imprescindible”, afirmó.

Otro de los temas centrales fue la formalización. El titular de CAPASU planteó la necesidad de contar con condiciones equitativas para quienes operaban dentro de la economía formal.

“No estamos pidiendo menos reglas. Estamos pidiendo reglas justas y reglas para todos”, señaló.

Advirtió además que la informalidad termina afectando a industrias, productores, distribuidores y pequeñas empresas que buscan crecer.

La dimensión económica también ocupó un lugar destacado en el mensaje del dirigente.

Lezcano señaló que cada nueva sucursal significa mucho más que una apertura comercial, porque genera puestos laborales, oportunidades para proveedores y mayor formalización en las comunidades.

Esta dinámica cobra especial relevancia en el interior del país, donde una inversión moviliza simultáneamente actividades productivas, servicios y fuentes de ingreso.

La agenda de esta edición reflejó, además, la velocidad con la que están cambiando las relaciones entre empresas y consumidores.

Inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y nuevas herramientas para conocer al shopper formaron parte de las conferencias, junto con contenidos sobre fidelización, marcas propias y liderazgo.

La participación de expertos provenientes de distintos países permitió acercar experiencias y perspectivas sobre un escenario comercial cada vez más dinámico.

Sin embargo, el cierre dejó una reflexión que trascendió las tendencias y las cifras.

Lezcano advirtió que la transformación tecnológica debe conservar como eje la confianza y los valores.

“Ningún algoritmo reemplaza los valores. Ninguna inteligencia artificial reemplaza la confianza. Ninguna tecnología reemplaza la integridad”, enalteció.

Desde esa mirada, la evolución del supermercadismo no se limita a incorporar nuevas herramientas, sino que implica construir mejores condiciones para empresas, trabajadores, proveedores y consumidores, con una meta compartida: “el desarrollo del Paraguay”.