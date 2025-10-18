Clara visión de futuro

Para El Cacique, esta feria representó mucho más que una vitrina comercial; fue una plataforma para reafirmar su compromiso con el desarrollo del comercio paraguayo y fortalecer los vínculos que tejen la red económica nacional.

“Formamos parte activa de una comunidad empresarial que promueve el crecimiento conjunto, la cooperación entre mayoristas y minoristas y el acceso de las familias paraguayas a productos de calidad a precios accesibles”, destacaron sus representantes. Su stand se convirtió en un set de diálogo estratégico, reflejando su rol de socio fundador de la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) y su compromiso inquebrantable con el desarrollo del sector.

Este espacio facilitó la presentación de sus líneas comerciales y el intercambio de experiencias que impulsan la innovación y la excelencia en el servicio al cliente.

Confianza, fundamental

En el corazón de su operación, El Cacique coloca la relación con sus proveedores. La compañía destaca que estas alianzas se construyen sobre pilares irrenunciables: la transparencia, el cumplimiento y una visión compartida.

Subrayan que el objetivo en común es llevar al cliente final productos que equilibren de manera óptima la calidad y el precio justo.

Esta filosofía de colaboración a largo plazo es un pilar crítico para garantizar la eficiencia y confiabilidad de toda la cadena de suministro.

Al analizar el impacto macroeconómico, El Cacique enfatizó el rol esencial del sector mayorista como dinamizador de la economía nacional.

“Somos el puente entre los productores, las industrias y los comercios minoristas”, explicaron.

Esta función de conector genera empleo, asegura el abastecimiento constante y mantiene un movimiento fluido en el mercado.

A través de una distribución eficiente y una competencia sana, el sector mayorista contribuye directamente al fortalecimiento del consumo interno, la formalización comercial y el desarrollo sostenible de las regiones del país.

La compañía también se refirió a la digitalización como una aliada clave para el crecimiento.

Con su participación en la Expo Comampar 2025, El Cacique demostró que su liderazgo se sustenta en una estrategia integral: alianzas sólidas con proveedores, una comprensión profunda de su rol en la economía y una adopción proactiva de la tecnología. Su visión refuerza, además, la idea de que el mayorista moderno es un agente de desarrollo, cuya gestión eficiente impacta positivamente en toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor final.