Digitalización y competitividad

Con un balance sumamente positivo, Comercial Baby culminó su participación en la Expo Comampar 2025, reafirmando su rol protagónico como empresa socia fundadora de este importante gremio.

La feria se consolidó como un escenario ideal para que la compañía fortalezca su red de contactos y exhiba su propuesta de valor integral, tanto en el canal físico como digital.

Para los representantes de esta empresa, el evento representó “una oportunidad única de reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo del comercio mayorista a nivel nacional”.

Destacaron el alto nivel organizativo y la posibilidad de generar “vínculos estratégicos” con proveedores, colegas y visitantes, lo que, en su opinión, fortalece el crecimiento tanto de la empresa como del sector en su conjunto.

En este sector, la relación con los proveedores fue señalada como un “pilar fundamental”. Comercial Baby valora estos lazos, que van “más allá de lo comercial”, basados en la transparencia y una visión compartida de crecimiento. “Construimos alianzas a largo plazo, basadas en la confianza y la búsqueda constante de innovación”, explicaron.