El evento, que se realizó en la Conmebol, se consolidó como un punto clave para acercarse tanto a proveedores como a clientes, en dos días descritos por la empresa como “intensos, cargados de emoción y mucha esperanza”, dijo el socio gerente Gustavo Cabriza.

“Creemos firmemente que se puede construir un país diferente cuando todos juntos pensamos en cómo ir adelante”, expresó un representante de la marca, haciendo hincapié en el cambio cultural en los hábitos de compra, un desafío que aseguran abordar con seriedad.

Desde su apertura en la ciudad de Tobatí, el 19 de mayo de 2012, Irene Supermercado se ha consolidado bajo el lema La esquina de los mejores precios.

Con más de 50 colaboradores, la empresa no solo genera fuentes de empleo y oportunidades, contribuyendo al desarrollo de la comunidad cordillerana, sino que, a través del canal mayorista, impulsa una propuesta de valor diferenciada. “El mayorista juega un papel preponderante”, explicaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Proponemos descuentos diferenciados a través de una estructura de costos distinta que nos permite ser más eficientes, lo que se traduce en un ahorro significativo en la canasta básica familiar”.

Como socio de la Cámara, reafirmaron su compromiso con la economía paraguaya. “Trabajamos con firmeza día a día para lograrlo. Es una gran alegría haber estado cerca de tanta gente que confía y apuesta cada día más en los mayoristas”, concluyeron, proyectando un futuro de crecimiento conjunto para el sector.

Con más de una década de trayectoria, ofrece a sus clientes comodidad, variedad y atención de calidad, apostando siempre por el crecimiento local.