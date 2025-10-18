Fortalecimiento de los vínculos comerciales

La EXPO COMAMPAR 2025 permitió a El Ahorrazo Supermayorista consolidar relaciones con proveedores, abrir nuevas oportunidades de negocio y generar un impacto positivo en la visibilidad y reconocimiento de la marca, subrayó el gerente general de la empresa, Andrés Samudio.

Además, fue un espacio clave para reafirmar el compromiso de El Ahorrazo con el desarrollo del sector retail y el acceso de las familias paraguayas a productos de calidad a precios justos, indicó el ejecutivo.

La relación con los proveedores se basa en la confianza, la transparencia y la búsqueda conjunta de crecimiento sostenible. En El Ahorrazo consideramos que los proveedores son aliados estratégicos fundamentales para cumplir con nuestra misión de ofrecer precios competitivos sin comprometer la calidad, dijo Samudio.

El acompañamiento de los proveedores y el apoyo constante reflejan un compromiso compartido con la economía nacional y con el bienestar de las familias paraguayas, indicó.

El sector mayorista cumple un papel esencial dentro de la cadena de valor, ya que actúa como motor de abastecimiento para pequeños y medianos comercios del país. Su contribución no solo dinamiza la economía local, sino que también promueve la formalización, el empleo y la estabilidad de precios. Por lo tanto, reafirmamos el compromiso de seguir impulsando el crecimiento del sector como un eslabón clave en la construcción de un Paraguay más competitivo y sostenible, enfatizó.

Por nuestra parte, venimos implementando herramientas digitales que optimizan la gestión comercial, mejoran la experiencia de compra y fortalecen la comunicación con proveedores y clientes, destacó. La digitalización permite avanzar hacia una operación más eficiente, transparente y orientada al consumidor, impulsando así la competitividad del sector y su adaptación a las nuevas tendencias del mercado, expresó.