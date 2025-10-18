La confianza como filosofía

La participación en la Expo Comampar 2025 representó para Comercial Virgen del Rosario una experiencia estratégica que reforzó la unidad del gremio y permitió explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

La visión presentada por la empresa refleja un sector en evolución, donde la colaboración estratégica, el impacto económico nacional y la innovación tecnológica convergen para definir el futuro del comercio mayorista en Paraguay.

Según sus representantes, el evento funcionó como una plataforma idónea para fortalecer alianzas comerciales y reafirmar su compromiso con los estándares de calidad que los caracterizan.

El valor de las relaciones a largo plazo con los proveedores fue destacado como un pilar fundamental. “La confianza es lo más importante. Creemos que detrás de cada buena negociación hay una relación basada en respeto, cumplimiento y diálogo”, señalaron desde la empresa.

Esta filosofía permitió construir alianzas que trascienden lo transaccional, generando un ecosistema donde proveedor, comercio y consumidor se benefician mutuamente.

En cuanto al impacto macroeconómico, enfatizaron sobre el rol esencial del sector mayorista como dinamizador de la economía paraguaya, siendo el nexo que permite que los productos lleguen a cada rincón del país, generando empleo y contribuyendo con el desarrollo local.