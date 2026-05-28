Bancop analizó mercados, clima y geopolítica para el agro

La disertación estuvo a cargo de los economistas Jorge Garicoche, Marcelo Insaurralde y Hugo Royg, quienes analizaron el comportamiento reciente de los mercados agrícolas, tanto en granos como en carne, en un contexto de alta volatilidad global.

Uno de los ejes centrales fue la evolución de los precios de los commodities, afectados además por la baja del dólar, situación que incide directamente en la rentabilidad del productor.

En este sentido, los especialistas coincidieron en que el escenario actual exige mayor planificación financiera y comercial.

En el plano geopolítico, se destacó que existen actualmente alrededor de 170 focos de conflictos en el mundo, los cuales generan incertidumbre en los mercados y repercuten en la economía global, afectando los flujos comerciales y financieros.

En cuanto al factor climático, se analizó la influencia de fenómenos como El Niño y La Niña. Se señaló que El Niño podría generar lluvias importantes en la región Oriental del Paraguay, mientras que en el Chaco se mantendría un escenario más seco asociado a La Niña o a condiciones de déficit hídrico. Asimismo, se advirtió sobre eventos climáticos de alta intensidad, conocidos como El Niño Godzilla, que podrían provocar precipitaciones extremas.

Marcelo Insaurralde hizo especial énfasis en la evolución de los precios del petróleo y los combustibles, así como en el impacto del flete, que se mantendría en niveles elevados, sin perspectivas de reducción significativa en el corto plazo.

Por su parte, Hugo Royg remarcó el efecto combinado de precios bajos de los granos y altos costos de insumos como fertilizantes y energía, lo que obliga a los productores a optimizar recursos y mejorar la eficiencia productiva.

En tanto, Jorge Garicoche profundizó en los riesgos climáticos para la próxima campaña agrícola, subrayando la necesidad de anticipación y planificación frente a escenarios de alta variabilidad climática.

Como cierre de la exposición, los disertantes presentaron cuatro herramientas clave para los productores. En primer lugar, el uso de instrumentos financieros como los contratos forward, que permiten fijar precios de venta y reducir la exposición a la volatilidad del mercado. En segundo término, recomendaron la compra anticipada de insumos estratégicos como combustibles y fertilizantes para mitigar aumentos futuros.

El tercer punto estuvo vinculado a la implementación de planes de contingencia climática, incluyendo la adquisición preventiva de insumos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. Finalmente, destacaron la importancia de un manejo eficiente de los recursos, con registros precisos y control de costos para evitar gastos innecesarios en las unidades de producción.

Al término de la actividad, se realizó un almuerzo de confraternidad entre los participantes y clientes de Bancop, en un espacio de intercambio que permitió profundizar los temas abordados durante la jornada.