Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación

El evento, considerado uno de los más importantes del sector productivo en la Región Occidental, se desarrolla del 27 al 30 de mayo y reúne a más de 200 empresas participantes y más de 500 animales en exposición.

La muestra se realiza sobre la Ruta Línea Sur, ubicada a unos 10 kilómetros del acceso desde la ruta Transchaco hacia Loma Plata, convirtiéndose nuevamente en un punto de encuentro para productores, empresarios, inversionistas y visitantes interesados en conocer las últimas tendencias y avances del sector.

Entre las principales atracciones de esta edición se destacan las novedades en el área de maquinarias agrícolas, producciones alternativas y la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial aplicadas al campo.

Estas innovaciones buscan generar una mayor eficiencia productiva y ofrecer soluciones que respondan a los desafíos actuales del sector agropecuario.

La Expo Pioneros también se posiciona como una plataforma estratégica para el intercambio de conocimientos y experiencias, además de abrir oportunidades de negocios para empresas nacionales e internacionales interesadas en desarrollar inversiones en el Chaco paraguayo.

Uno de los aspectos que fortalecen el crecimiento y la relevancia de esta exposición es la articulación entre las tres principales cooperativas de la región: Chortitzer, Fernheim y Neuland, que unen esfuerzos para impulsar el desarrollo económico y productivo de una de las zonas con mayor potencial del país.

La consolidación de este espacio quedó reflejada además en el reconocimiento otorgado por la Cámara de Senadores, que declaró a la Expo Pioneros de interés nacional.

La distinción representa un respaldo institucional a un evento que año tras año gana protagonismo y se convierte en una vitrina de innovación, tecnología y crecimiento para el Chaco paraguayo.