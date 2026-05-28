Expo Pioneros 2026
28 de mayo de 2026 a la - 01:00

Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación

La muestra reúne innovación, tecnología y oportunidades de inversión en el corazón productivo del Chaco.
La muestra reúne innovación, tecnología y oportunidades de inversión en el corazón productivo del Chaco.GENTILEZA

La séptima edición de la Expo Pioneros del Chaco abrió oficialmente sus puertas con una destacada convocatoria de expositores y una amplia agenda orientada al fortalecimiento del agronegocio nacional.

Por ABC Color

El evento, considerado uno de los más importantes del sector productivo en la Región Occidental, se desarrolla del 27 al 30 de mayo y reúne a más de 200 empresas participantes y más de 500 animales en exposición.

La muestra se realiza sobre la Ruta Línea Sur, ubicada a unos 10 kilómetros del acceso desde la ruta Transchaco hacia Loma Plata, convirtiéndose nuevamente en un punto de encuentro para productores, empresarios, inversionistas y visitantes interesados en conocer las últimas tendencias y avances del sector.

Entre las principales atracciones de esta edición se destacan las novedades en el área de maquinarias agrícolas, producciones alternativas y la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial aplicadas al campo.

Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación
Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación
Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación
Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación

Estas innovaciones buscan generar una mayor eficiencia productiva y ofrecer soluciones que respondan a los desafíos actuales del sector agropecuario.

La Expo Pioneros también se posiciona como una plataforma estratégica para el intercambio de conocimientos y experiencias, además de abrir oportunidades de negocios para empresas nacionales e internacionales interesadas en desarrollar inversiones en el Chaco paraguayo.

Uno de los aspectos que fortalecen el crecimiento y la relevancia de esta exposición es la articulación entre las tres principales cooperativas de la región: Chortitzer, Fernheim y Neuland, que unen esfuerzos para impulsar el desarrollo económico y productivo de una de las zonas con mayor potencial del país.

Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación
Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación
Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación
Expo Pioneros 2026 reúne al agro y a la innovación

La consolidación de este espacio quedó reflejada además en el reconocimiento otorgado por la Cámara de Senadores, que declaró a la Expo Pioneros de interés nacional.

La distinción representa un respaldo institucional a un evento que año tras año gana protagonismo y se convierte en una vitrina de innovación, tecnología y crecimiento para el Chaco paraguayo.