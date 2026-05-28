Molecor Paraná fortalece su apuesta por el riego en el Chaco

La nueva edición de Expo Pioneros del Chaco comienza con una importante convocatoria de productores, agricultores y ganaderos que se acercan hasta el corazón de la región para conocer las últimas innovaciones destinadas al fortalecimiento del sector agropecuario. Entre las empresas con mayor presencia y atención durante la muestra se destaca Molecor Paraná, fabricante paraguayo especializado en caños de PVC Orientado (PVC-O), que volvió a poner el foco en la optimización de sistemas hídricos para cultivos de riego.

Por cuarto año consecutivo, la firma participa del encuentro con el objetivo de acercar nuevas herramientas y soluciones tecnológicas a productores agrícolas, impulsando una mejor utilización del agua y una mayor eficiencia en los procesos productivos.

Durante estos días, la empresa presentará novedades desarrolladas en los últimos meses enfocadas en mejorar el rendimiento de las redes de riego, destacando el potencial del Chaco como una región estratégica para el crecimiento agrícola y económico del país.

Entre las principales soluciones exhibidas estarán TOM® y ecoFITTOM®, considerados productos insignia de la compañía. Ambas tecnologías, de fabricación paraguaya, fueron diseñadas para responder a condiciones extremas y ofrecen una alta resistencia y durabilidad, permitiendo una vida útil de las redes que supera los 100 años.

Además de mostrar sus desarrollos tecnológicos, la participación de Molecor Paraná servirá para fortalecer vínculos con cooperativas y desarrolladores rurales que consideran al PVC-O una herramienta clave frente a los desafíos climáticos que enfrenta el Chaco paraguayo.

A través de asesoramientos técnicos personalizados brindados en su stand, la empresa destaca que la optimización de las redes de conducción de agua no solo mejora la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, sino que también impulsa una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.

Con su expansión hacia mercados regionales como Bolivia, la compañía también proyecta a Paraguay como un polo industrial estratégico y reafirma su meta de liderar la transformación de la infraestructura hidráulica nacional.