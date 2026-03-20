Ford despliega todo su poder

A través de Tape Ruvicha, representante oficial de la marca en el país, Ford despliega una de las presencias más destacadas del evento, con un espacio de gran escala y alto impacto visual, diseñado para ofrecer una experiencia de marca integral, alineada con los valores de innovación, tecnología, robustez y confianza que caracterizan a la compañía.

En esta edición, Ford presenta un portafolio completo que responde a las distintas necesidades del cliente paraguayo, desde el trabajo intensivo en el campo hasta el uso urbano y recreativo.

La protagonista es la Nueva Generación de Ranger, referente absoluto en su segmento por su capacidad, tecnología y seguridad, acompañada por la Ranger Raptor, máxima expresión de performance y ADN off-road de la marca.

El line-up se completa con modelos icónicos como la F-150, símbolo global de potencia y durabilidad, y el Mustang, emblema del diseño y la deportividad de Ford a nivel mundial.

En el segmento SUV, la marca refuerza su propuesta con una gama versátil y sofisticada: la nueva Ford Territory, que destaca por su tecnología y confort; la Bronco Sport, diseñada para enfrentar cualquier terreno con total confianza; la Explorer, referente en lujo y espacio; y la recientemente incorporada Ford Everest, que llega al mercado para elevar los estándares del segmento con una combinación única de capacidad, diseño y tecnología.

Como parte de la experiencia en Innovar, Tape Ruvicha pone a disposición de los visitantes unidades demo en la pista oficial de test drive, permitiendo vivir en primera persona el desempeño real de la Ranger y la Bronco Sport en condiciones off-road.

El rol de Ford como camioneta oficial de Innovar 2026 no solo refuerza su liderazgo en el segmento, sino también su cercanía con el productor y su compromiso con el desarrollo del agro paraguayo, acompañando con soluciones de movilidad confiables, eficientes y preparadas para los desafíos del campo.

Con esta participación, Ford continúa consolidando su presencia en una de las regiones más productivas del país.