La gran vidriera del agro

Con eso estamos cumpliendo nuestras expectativas, y además queremos brindar el destaque en esta edición a la disertación magistral realizada por el experto mexicano Ernesto Cruz González, agricultor y referente internacional que logró la hazaña de 44,04 toneladas por hectárea, lo que constituyó un récord mundial en rendimiento de este grano”, mencionó Gómez.

En cuanto a lo organizativo, resaltó que Innovar no puede ser postergado por inclemencias climáticas, ni ser suspendido.

“Notamos que ante la adversidad del clima en días anteriores y en la primera jornada de la feria, la infraestructura se mantuvo en pie y pudimos desarrollar nuestras tareas normales”, enfatizó.

Año tras año, la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) se replantea la organización de los espacios, ya que muchos potenciales expositores anhelan contar con stands para promocionar su firma y su marca.

No obstante, el gerente general de Innovar aclaró que mucho más no podría crecer la feria, ya que también hay que evaluar una reconfiguración de espacios; pero que sí incorporan indefectiblemente mayor cantidad de servicios, atendiendo a la comodidad de expositores, proveedores y público en general.

“También siempre resaltamos que el perfil de la feria no cambia, porque su esencia es enfatizar el agronegocio”, detalló.

En ese punto, solicitan las disculpas a empresas que se acercan a tentar posibilidad de presencia, pero que no operan muy directamente en el rubro citado.

La UEA está convencida de que Innovar es el punto de referencia para el empresario, y también se consolida como un lugar de aprendizaje, con el fin de interactuar con sinergia entre el expositor y el cliente final.

La arista social de este emprendimiento también fue remarcada por Gómez, quien recordó que Innovar Social es uno de los pilares que mueven las acciones de la directiva de la UEA.

“Se trata de un programa que seguirá siendo potenciado y, particularmente, lo recaudado con las entradas en esta octava edición irá destinado a 12 escuelas agropecuarias y agromecánicas dentro del sistema MAG, con quien se apunta a un convenio con el fin de brindar mayor énfasis a la malla curricular de más de 1.000 alumnos en las escuelas vinculadas con el sector”, destacó.