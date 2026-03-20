Soluciones de alto impacto

El stand de Bayer fue un lugar de conversación, análisis y proyección.

Así lo explicó el ingeniero Hernán Passini, quien destacó el valor del evento. “Es una feria sumamente importante, que se da en un momento muy interesante, donde ya terminamos la zafra y empezamos a proyectar la próxima. Es clave para conectar con el productor”, sostuvo.

Uno de los principales focos de Bayer fue el fortalecimiento de su portafolio de tratamiento de semillas.

El lanzamiento del Pack Acceleron Complete Soja, que incorpora la solución Ladoran, apunta a ofrecer una protección integral desde el inicio del cultivo.

Pero detrás de cada producto hay una lógica más profunda. “Todo empieza con una semilla. Nuestro objetivo es acompañar todo el ciclo del cultivo para que pueda expresar su máximo potencial”, explicó Passini.

Esta visión integral –desde la genética hasta la protección fitosanitaria– busca asegurar rendimientos en un contexto productivo cada vez más desafiante.

En esa misma línea, la compañía destacó sus soluciones en fungicidas, como Cripton Ultra y Cripton Supra, y el insecticida Arvis, consolidando un sistema de manejo que responde a las principales amenazas sanitarias del cultivo.

Tecnología que transforma decisiones

Más allá de los insumos, Bayer puso énfasis en el avance del ecosistema digital aplicado al agro.

Herramientas como FieldView permiten hoy a los productores tomar decisiones basadas en datos reales de sus propios campos.

“El productor ya no decide por lote, decide metro cuadrado por metro cuadrado”, subrayó Passini, al describir una transformación silenciosa pero profunda en la forma de producir. Esta agricultura de precisión mejora la eficiencia y redefine el concepto mismo de manejo agronómico.

Este cambio viene acompañado de un proceso de profesionalización del productor paraguayo, cada vez más abierto a incorporar tecnología, capacitarse y optimizar su toma de decisiones.

Uno de los datos más contundentes compartidos por Bayer refleja el impacto de la biotecnología en Paraguay: más del 85% del área de soja del país utiliza tecnologías Intacta o Intacta 2 Xtend.

“La adopción fue masiva porque el productor le encontró valor. La usa, la reconoce y quiere más”, afirmó Passini.

Este nivel de incorporación no solo habla de innovación, sino también de confianza en herramientas que han demostrado mejorar productividad y manejo.

En paralelo, la compañía ya proyecta el futuro con desarrollos como Intacta 5+, una biotecnología de próxima generación que promete elevar aún más los estándares productivos.

Sostenibilidad como eje estratégico

A través de iniciativas como Bayer Forward Farming, la empresa impulsa prácticas de agricultura regenerativa orientadas a mejorar la salud del suelo.

“El desafío es producir más, pero mejor. Y eso empieza por entender cómo estamos hoy y hacia dónde queremos ir”, explicó Passini.

Medición de huella de carbono, rotación de cultivos y manejo eficiente de recursos forman parte de este enfoque.