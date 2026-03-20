Feria Agropecuaria Innovar 2026
20 de marzo de 2026 - 01:00

Tape Ruvicha presenta la nueva cosechadora CR7.90

La nueva cosechadora New Holland CR7.90 fue presentada por Tape Ruvicha en la Feria Innovar 2026.
La nueva cosechadora New Holland CR7.90 fue presentada por Tape Ruvicha en la Feria Innovar 2026.Gentileza

Tape Ruvicha, representante de New Holland en Paraguay, participa en Innovar 2026, uno de los eventos más importantes del sector agropecuario, que se desarrolla en Colonia Yguazú, Alto Paraná.

Por ABC Color

Innovar es una plataforma clave para el desarrollo del agro en Paraguay.

Se trata de una feria dinámica y a campo, que reúne a productores, empresarios, técnicos e ingenieros agrónomos de todo el país, ofreciendo espacios de exposición, demostraciones, capacitaciones y generación de negocios.

En esta edición, Tape Ruvicha realiza el lanzamiento oficial de la nueva cosechadora New Holland CR7.90, un equipo que representa un salto en eficiencia, rendimiento y tecnología.

“Este lanzamiento es muy importante para nosotros, porque acercamos al productor una solución que combina alta capacidad de cosecha, eficiencia operativa y tecnología avanzada, adaptándose a las exigencias actuales del campo”, destacó Germán Cardozo, gerente de Marketing de New Holland – Tape Ruvicha.

La CR7.90 se destaca por su capacidad de trabajo, optimización del consumo y calidad de grano, posicionándose como una solución clave para productores que buscan mayor productividad y rentabilidad.

Además, contará con un espacio dedicado a tecnología y conectividad, donde los visitantes podrán conocer en detalle las soluciones de telemetría y agricultura de precisión.

“Hoy la conectividad y el uso de datos en tiempo real permiten al productor tomar mejores decisiones, optimizar recursos y mejorar su rentabilidad. La digitalización ya es una realidad en el agro paraguayo”, agregó Cardozo.

Cercanía con el productor y respaldo integral

Para Tape Ruvicha, Innovar representa una oportunidad estratégica para fortalecer el vínculo con sus clientes y generar nuevas oportunidades comerciales.

La empresa se diferencia por combinar tecnología de clase mundial con un sólido respaldo local, a través de su red de sucursales a nivel país, disponibilidad de repuestos, soporte técnico especializado y el reconocido Servicio 24 h, que brinda asistencia en momentos críticos de siembra y cosecha.

Financiación y oportunidades comerciales

Tape Ruvicha cuenta con financiamiento propio, además brinda la posibilidad de gestionar créditos con entidades bancarias y cooperativas, para facilitar la adquisición de las máquinas y soluciones para el agro.