Tape Ruvicha presenta la nueva cosechadora CR7.90

Innovar es una plataforma clave para el desarrollo del agro en Paraguay.

Se trata de una feria dinámica y a campo, que reúne a productores, empresarios, técnicos e ingenieros agrónomos de todo el país, ofreciendo espacios de exposición, demostraciones, capacitaciones y generación de negocios.

En esta edición, Tape Ruvicha realiza el lanzamiento oficial de la nueva cosechadora New Holland CR7.90, un equipo que representa un salto en eficiencia, rendimiento y tecnología.

“Este lanzamiento es muy importante para nosotros, porque acercamos al productor una solución que combina alta capacidad de cosecha, eficiencia operativa y tecnología avanzada, adaptándose a las exigencias actuales del campo”, destacó Germán Cardozo, gerente de Marketing de New Holland – Tape Ruvicha.

La CR7.90 se destaca por su capacidad de trabajo, optimización del consumo y calidad de grano, posicionándose como una solución clave para productores que buscan mayor productividad y rentabilidad.

Además, contará con un espacio dedicado a tecnología y conectividad, donde los visitantes podrán conocer en detalle las soluciones de telemetría y agricultura de precisión.

“Hoy la conectividad y el uso de datos en tiempo real permiten al productor tomar mejores decisiones, optimizar recursos y mejorar su rentabilidad. La digitalización ya es una realidad en el agro paraguayo”, agregó Cardozo.

Cercanía con el productor y respaldo integral

Para Tape Ruvicha, Innovar representa una oportunidad estratégica para fortalecer el vínculo con sus clientes y generar nuevas oportunidades comerciales.

La empresa se diferencia por combinar tecnología de clase mundial con un sólido respaldo local, a través de su red de sucursales a nivel país, disponibilidad de repuestos, soporte técnico especializado y el reconocido Servicio 24 h, que brinda asistencia en momentos críticos de siembra y cosecha.

Financiación y oportunidades comerciales

Tape Ruvicha cuenta con financiamiento propio, además brinda la posibilidad de gestionar créditos con entidades bancarias y cooperativas, para facilitar la adquisición de las máquinas y soluciones para el agro.