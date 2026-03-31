Transformación interna

Para Elaina Mendoza, este reconocimiento representa un hito relevante en el proceso de evolución interna.

“Es un gran orgullo porque buscamos crecer de forma humana, dando participación a nuestros colaboradores. Es nuestro segundo año certificando y ya estar en el ranking es muy emocionante”, expresó.

La incorporación de herramientas de medición permitió a la empresa identificar oportunidades y avanzar con mayor precisión.

“Nos dio pautas claras sobre dónde debíamos mejorar y también nos permitió notar un crecimiento importante entre una medición y otra”, señaló Mendoza.

Este análisis impulsó ajustes concretos que fortalecieron el entorno laboral.

El impacto se refleja en una cultura más participativa, donde la escucha activa ocupa un rol central.

Los equipos no solo responden a las encuestas, sino que se involucran en el proceso de mejora continua.

“Ellos mismos ven los cambios y entienden que estamos más enfocados en escuchar sus necesidades, lo que genera mayor compromiso”, afirmó.

Este proceso de transformación acompaña un momento de expansión para la compañía.

Con más de tres décadas de trayectoria, LG Importados atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, ampliando su operación y proyectando nuevas inversiones.

“Venimos creciendo rápidamente, con más colaboradores y planes de reinaugurar un espacio mucho más grande, con miras a seguir expandiéndonos”, explicó.

La empresa aparece en el ranking de la categoría de 51 a 250 colaboradores, en línea con su estructura organizacional, que ha evolucionado significativamente en poco tiempo.

Este crecimiento no solo se traduce en mayor presencia en el mercado, sino también en el fortalecimiento de su propuesta interna.

Con una gestión basada en la integridad, la excelencia y el respeto, LG Importados apuesta por la formación continua y la incorporación de tecnología como ejes de desarrollo.