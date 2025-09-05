Cercanía y compromiso con el consumidor

Paraguay ha mostrado un crecimiento sostenido en su industria, con una diversificación creciente de rubros y generación de empleo, aunque todavía persisten desafíos significativos en infraestructura, acceso al financiamiento e impulso a la innovación. Según Violeta Ceuppens, presidenta de La Pradera, el futuro del sector es prometedor gracias al talento humano, los recursos naturales y la ubicación estratégica del país, pero requiere políticas que promuevan la competitividad, incentivos a la producción local y estabilidad normativa que respalde la inversión.

En la empresa, la innovación y la calidad han sido pilares fundamentales. “Hemos lanzado nuevas presentaciones y ampliado nuestras líneas de yogures, quesos y dulce de leche, además de modernizar equipos de envasado y procesos de control de calidad, manteniendo estándares internacionales”, explica Ceuppens.

La cercanía con el consumidor y un equipo humano comprometido son, según la empresaria, la clave del éxito, junto con la visión de generar productos confiables y accesibles para las familias paraguayas.

Actualmente la firma ofrece una amplia gama de productos lácteos: leche en distintas presentaciones, yogures, quesos, dulce de leche y postres, pensados para acompañar a las familias en todos los momentos del día. Sus productos están presentes en supermercados, autoservicios y despensas de todo el territorio nacional, y la empresa busca consolidar aún más su presencia en el mercado interno, con estrategias que priorizan la distribución eficiente y la cercanía con los consumidores.

La planta industrial se encuentra en Capiatá y la compañía cuenta con 14 sucursales estratégicas en el área Central y el interior del país, asegurando cobertura y eficiencia en la distribución.

La empresa genera más de 300 empleos directos y un importante número de puestos indirectos, involucrando a productores, transportistas, distribuidores y comerciantes que forman parte de su cadena de valor.

Ceuppens destaca que el mayor valor agregado es la confianza: elaborar productos de calidad con leche fresca paraguaya, innovar constantemente y mantener un firme compromiso con el desarrollo sostenible, sin perder la esencia familiar que caracteriza a la empresa.

Además, la compañía trabaja bajo un enfoque de crecimiento responsable, procurando que cada inversión y expansión respete los estándares ambientales y fomente la economía local.

La innovación constante, la adaptabilidad a las necesidades de los consumidores y la formación de un equipo humano altamente capacitado permiten que la empresa mantenga su liderazgo y consolide su reputación en el mercado, proyectando un futuro prometedor para la industria láctea paraguaya y reafirmando su compromiso con el país y sus familias.