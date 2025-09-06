Listos para el gran salto en producción de alimentos

Toews detalla que la productividad y la eficiencia al 100% son cada vez más necesarias para ser competitivos. “Con el clima, los recursos y las condiciones actuales, Paraguay tiene todo para convertirse en un jugador cada vez más importante en la producción de alimentos para el mundo”, resalta.

Señala también que las exportaciones, para el sector cárnico, se van a muchos países, siendo los principales Chile, Taiwán y Uruguay; pero también se exporta una parte a Europa y Estados Unidos.

Indica que para el sector lácteo, el mercado internacional más importante es Brasil.

La Cooperativa Chortitzer elabora diferentes tipos de productos bajo diferentes marcas de acuerdo a la actividad económica. En el caso de la fábrica láctea, trabaja con marcas como Trébol, Famlac, Tropicana, Coop y elabora unos 160 tipos de productos en el sector lácteo, entre postres, yogures, quesos, leches, dulces de leche, manteca, crema y mucho más.

Para el mercado nacional, el rubro más importante en cuanto a facturación e impacto es la fábrica láctea.

“Ahí trabajamos en un 90% de toda la producción, que va al mercado local en el sector lácteo”, afirma.