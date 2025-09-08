Compromiso en protección contra incendios

La firma ofrece una cobertura integral que abarca diseño y consultoría bajo normativas internacionales, suministro e instalación de sistemas de detección, alarmas, rociadores y diferentes formas de protección, además de servicios de inspección, pruebas y mantenimiento. “No delegamos la calidad ni el compromiso en terceros; contamos con un equipo técnico propio, altamente capacitado”, subraya Arrúa.

Con oficinas en Fernando de la Mora y Loma Plata, además de bases en Itapúa, Alto Paraná y Montevideo (Uruguay), Megapar trabaja en industrias nacionales y en proyectos internacionales en Argentina, Uruguay y El Salvador. La compañía genera empleo directo para unas 50 personas y colabora con más de 100 profesionales.

Lo que distingue a Megapar, señala su gerente, es su capacidad de ofrecer soluciones de clase mundial con raíces locales, combinando rigor técnico, autonomía y cercanía con el cliente. “Más que instalar sistemas, buscamos ser aliados estratégicos de las industrias, garantizando seguridad, continuidad y competitividad”, subraya.