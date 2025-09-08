Excelencia en envases plásticos

“La clave de nuestro éxito se sostiene en la constante innovación, la evolución y la adaptación a los requerimientos de una demanda en constante crecimiento, siempre velando por la calidad de nuestros productos y servicios”, destaca Rosen.

Actualmente, Viscount ofrece una amplia gama de envases plásticos dirigidos a sectores farmacéutico, alimenticio, cosmético, agroveterinario y otros. La empresa abastece tanto a mercados nacionales como a productores de edulcorantes, mipymes, emprendedores, envasadoras de productos naturales, herboristerías y fitoterapéuticos, con la mirada puesta en consolidar su presencia en todos los segmentos.

La planta industrial y oficinas se encuentran en Fernando de la Mora, desde donde se coordina la distribución a todo el país. Con 65 colaboradores distribuidos en producción, control de calidad, mantenimiento, logística, administración y ventas la empresa asegura la atención integral de sus procesos, cumpliendo con todos los requisitos legales e institucionales del país y manteniendo su certificación ISO 9001:2008.

La apuesta por la modernización y la calidad sigue siendo el sello distintivo de la empresa.

