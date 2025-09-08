Innovación y liderazgo en la industria nacional

La historia de la Cooperativa de Productores de Leche La Holanda Ltda. está marcada por visión y trabajo colectivo. Fundada en 1979 por productores de las Colonias Menonitas Sommerfeld y Bergthal, la industria dio sus primeros pasos procesando apenas 5.000 litros diarios. Cuatro décadas después, ese esfuerzo se transformó en Lactolanda, la marca líder que procesa más de 1.500.000 litros de leche al día y abastece al mercado nacional e internacional.

“Más del 50% de la leche procesada en Paraguay se comercializa bajo la marca Lactolanda”, afirma Bernie Friesen, gerente general de la cooperativa. El impacto es evidente: más de 1.400 productores –socios y no socios– entregan su producción diariamente, mientras que la organización genera empleo directo a unas 1.000 personas y dinamiza la economía con más de 10.000 colaboradores indirectos, apoyados en 15 sucursales propias y más de 40 distribuidores en todo el país.

El crecimiento no se explica solo por la escalada. La cooperativa invierte de manera constante en tecnología, infraestructura y capacitación, asegurando que la leche y sus derivados lleguen a la mesa de las familias paraguayas con estándares de excelencia.

“La fuerza laboral es el motor que impulsa la productividad, la innovación y la calidad de los productos”, destaca Friesen, subrayando el valor de un equipo humano motivado y comprometido.

La variedad de su portafolio es otra fortaleza: desde leche entera, descremada y semidescremada, hasta leches funcionales enriquecidas con fibras, omega 3, hierro o calcio; pasando por yogur, quesos, manteca, dulce de leche y la línea más completa de productos sin lactosa del país. “El yogur Lactolanda, por su sabor y calidad, es uno de los preferidos por los consumidores”, resaltan desde la cooperativa.

La innovación es parte del ADN de la marca. Actualmente, están en marcha proyectos como una planta de secado de suero dulce de queso, la instalación de equipos para producir leche condensada en 2026 y la construcción de una tercera planta de leche en polvo.

El futuro del sector lácteo promete más crecimiento y mercados internacionales por conquistar. Con mano de obra calificada, infraestructura moderna y un compromiso inquebrantable con los productores,

Lactolanda reafirma su liderazgo. “El gran compromiso que asumimos es comprar toda la leche que producen nuestros asociados cada día. Ese es el motor que nos impulsa a seguir creciendo”, concluye Friesen.