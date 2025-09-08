Líder en tratamiento de efluentes

Cuenta con un Departamento de Investigación y Desarrollo que trabaja en la búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes. A lo largo de sus 55 años de trayectoria, la empresa ha expandido su portafolio, logrando que sus proyectos sean ejecutados por empresas reconocidas a nivel nacional y regional.

Fabripar se especializa en el diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales para barrios cerrados, centros comerciales y supermercados.

En el ámbito industrial, ofrece soluciones para frigoríficos, aceiteras, industrias lácteas, alimenticias y de bebidas, entre otras.

Manteniendo su apuesta por la innovación, Fabripar culminó recientemente la construcción de tres grandes plantas de tratamiento en sectores industriales, implementando tecnologías avanzadas como Lodos Activados y DAF.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los logros más destacados es la finalización de una planta de tratamiento con tecnología de “Biodiscos”, instalada en el subsuelo de un reconocido centro comercial.

Actualmente, la compañía desarrolla un proyecto pionero en la industria alcoholera con tecnología MBBR, reafirmando su compromiso con la actualización tecnológica.