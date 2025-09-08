Producción nacional atiende 75% del consumo

En este avance se destaca la Cámara de Empresas Paraguayas de la Alimentación (Cepali), que reúne a firmas del rubro y trabaja en fortalecer la producción, calidad e innovación.

Su labor incluye asesoría técnica, representación ante entidades regulatorias, alianzas estratégicas y espacios de diálogo público-privado, esenciales para el desarrollo sostenible.

El sector enfrenta desafíos como el contrabando, la modernización tecnológica, el cumplimiento de normativas sanitarias y la optimización de su capacidad instalada. Para afrontarlos, Cepali colabora con organismos como la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), participa en el Codex Alimentarius y el Mercosur, y promueve capacitación constante en encuentros regionales y ferias, como la Expo de Mariano Roque Alonso.

Un hecho exitoso fue su participación en el 25º Encuentro de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas en Buenos Aires, Argentina, donde se debatieron estrategias regionales.

La calidad es prioridad para las empresas socias. Por ello, muchas de ellas cuentan con certificaciones internacionales y modernas infraestructuras.

Ejemplo de este potencial es la industria porcina paraguaya, que alcanzó exportaciones récord gracias a sus estándares sanitarios, posicionando al país como un competidor global en alimentos.