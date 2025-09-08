Tradición e innovación en la industria

Fundada en 1989, bajo la denominación Trociuk y CIA AGISA, la empresa inició sus actividades con un molino de harina y acopio de granos.

Hoy, con más de tres décadas de trayectoria, cuenta con seis divisiones industriales que producen alimentos para consumo humano y animal, además de seis divisiones de servicios que brindan soluciones tanto internas como a terceros.

“Nos motiva el trabajo serio, responsable y profesional”, afirma Alejandro Di Gracia, gerente de marketing, subrayando el compromiso de la compañía con la calidad y la confianza de sus consumidores. Con presencia en supermercados, despensas, panaderías, restaurantes, hoteles, veterinarias y pet shops, los productos de Industrias Trociuk llegan a hogares y negocios de todo el país.

La firma, que emplea a más de 1.200 colaboradores, sostiene que su principal activo es “el equipo humano, sus familias y el medio que nos rodea”. Esa filosofía le ha permitido estar “en la mesa de cada paraguayo” y, al mismo tiempo, abrir mercados en Chile, México, Nueva Zelanda y Europa, gracias a la certificación de estándares internacionales.

Con sede en Fram, Itapúa, y con presencia en todo el país, mediante sucursales y distribuidores, Industrias Trociuk sigue apostando al crecimiento y la innovación.

“La industria nacional crece a pasos firmes y nosotros nos desafiamos año a año a mejorar procesos e incorporar nuevas tecnologías”, concluye Di Gracia.