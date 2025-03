Charla de cómo manejar los costos en producción

“Como consultor, siempre digo que lo que el productor necesita es tener paz, y eso solo puede lograrlo con organización. Si él sabe dónde está la plata, dónde está su costo y cuánto es lo que tiene para crecer, para invertir, todo esto le va dar la tranquilidad de hacer lo que debe”, explicó.

Por ejemplo, si uno sabe que le va bien en su negocio, y tiene todo registrado, es fácil saber en qué puede invertir.

“En cambio, si no tengo datos, y avanzo, no puedo saber exactamente si estoy ganando o perdiendo plata”, explicó.

Una pieza oscura

Nuestro entrevistado hizo una analogía para entender cuán importante es ser correctos en el manejo de los recursos, y a la vez la importancia de estar atentos a lo que pasa en el exterior.

“Si yo estoy en una pieza oscura, no sé dónde está la salida porque no veo, no conozco y no voy a conseguir manejar la situación, en este caso los números. Cuando se trata de una empresa es importante entender que hoy Latinoamérica se ha convertido en el centro de negocios”, detalló.

Para él, cada vez más hay empresarios del exterior que quieren apostar a esta parte del mundo.

“Y para esto debemos estar preparados en todos los sentidos. Acá es fundamental conocer el lucro, conocer los costos que se manejan de forma precisa y ese es el gran desafío para todos. Eso no cambia, sea una panadería o una multinacional. La cuestión es que hay que medir. No importa el tamaño”, declaró.

Errores que cometen algunos productores

A la consulta de cuáles son los principales errores en los que incurren los productores, respondió: “Uno de los principales errores tiene que ver con invertir sin saber cuánto realmente le va a costar. En ocasiones son decisiones a largo plazo y donde se va tardar mucho para que la plata vuelva. Muchas veces también se da que quiere dividir su atención, o sea, poner los huevos en muchas canastas, pero no sabe bien cuántos huevos hay en cada una de ellas”, indicó.

“Otro error tiene que ver con mirar solo la parte de facturación, lo cual es bueno, pero lo que importa es realmente cuánto le cuesta facturar, cuánto le sobra después de facturar esto. Son errores de inversiones, de falta de control, de no querer organizar los números para tener información segura, tener gente de confianza que maneje eso, un software para la gestión. Eso es fundamental”, reflexionó.

El especialista recomienda tres pasos para mejorar: organizar los números, monitoreo y auditoría constante y permanente, como también la medición y solo después de todo esto, decidir qué hacer.