38 años de Nasser impulsando el camino del Paraguay

Nasser Cubiertas ofrece una amplia variedad de medidas y soluciones para el sector automotor, respaldadas por marcas líderes a nivel mundial, como Bridgestone, Firestone, Toyo Tires y Durable, cubriendo desde neumáticos de alta gama para máxima exigencia hasta opciones económicas con elevados estándares de fiabilidad.

En este sentido, la Lic. Jacqueline González, directora comercial, subraya que el enfoque de la empresa trasciende el producto.

“Para Nasser Cubiertas, un neumático no es solo diseño. Es la garantía de que el productor y el transportista llegarán a destino. Queremos que el camino de nuestros clientes esté marcado por la seguridad”, indica.

“Ofrecemos productos con garantía escrita porque buscamos generar confianza en cada kilómetro”, agrega.

A esta propuesta se suma un servicio exclusivo de recapado de alto rendimiento, único en el país con sistema de anillo sin enmiendas –tecnología patentada de Marangoni–, que garantiza mayor durabilidad, seguridad y eficiencia operativa, optimizando el costo por kilómetro para sus clientes.

Con 38 años de trayectoria, la compañía ha consolidado su liderazgo en el mercado a través de la innovación constante, la expansión territorial y un firme compromiso con la industria nacional.

Desde 2013, es miembro activo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), contribuyendo al desarrollo económico y promoviendo la competitividad del sector, mientras que desde 2020 cuenta con la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) otorgada por la DNIT, que avala la seguridad y confiabilidad de sus procesos logísticos.

La expansión de Nasser Cubiertas se refleja en la apertura de sucursales estratégicas en distintos puntos del país: Oasis (2012), Hernandarias (2016), Minga Guazú (2018) y Ypané (2019), consolidando una red que le permite ofrecer soluciones integrales y cercanas a sus clientes.

Su portafolio abarca neumáticos para vehículos livianos, camiones y maquinaria agrícola, adaptados a diversas condiciones de terreno y clima, siempre con foco en calidad, rendimiento y seguridad.

Esta visión integral se sustenta en una cultura empresarial basada en principios sólidos.

“En Nasser Cubiertas no solo comercializamos neumáticos: desarrollamos soluciones que impactan directamente en la seguridad, el rendimiento y la rentabilidad de nuestros clientes”, destaca la directora comercial.

Con destacada trayectoria, procesos certificados, tecnología exclusiva de recapado y una red de atención en constante crecimiento, la firma reafirma su compromiso de acompañar a cada cliente con un servicio confiable y eficiente.

“Trabajamos con marcas líderes y altos estándares técnicos para asegurar productos de excelente desempeño, mayor vida útil y un costo por kilómetro optimizado, porque nuestro objetivo es el éxito de nuestros clientes”, concluye.

Más info, al 0984650029.