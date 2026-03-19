A lo largo de estos años, Innovar se ha convertido en la plataforma que conecta a todos los actores y la cadena del sector productivo.

“Las perspectivas de la zafra para este 2025/2026 y los precios para el sector ganadero son muy auspiciosos, generando expectativas positivas para todo el sector productivo, por ende, para nuestra economía”, destacó Michael Harder, presidente de Bancop.

Nuestro país se ha convertido en uno de los grandes productores de alimentos del mundo.

Con poco más de 6 millones de habitantes, el país tiene capacidad para alimentar a entre 90 y 120 millones de personas en el mundo cada año, gracias a su producción agrícola y ganadera.

Ayudar a producir alimentos de calidad

De esta manera, Bancop suma su apoyo al sector productivo, con el objetivo de impulsar una producción cada vez mayor y con mejores estándares, bajo el concepto de ofrecer al Paraguay y al mundo alimentos de alta calidad e inocuidad.

El peso del campo en la economía es contundente. La soja sigue siendo el principal producto de exportación del país, seguida por la carne bovina, mientras que el maíz, el arroz y los derivados del complejo oleaginoso completan el núcleo del comercio exterior paraguayo.

Solo en 2025, los principales rubros exportados superaron los US$ 8.100 millones, reflejando el papel estratégico del sector productivo en la generación de divisas.

Pulmón de la economía

Dimas Ayala, gerente general del banco, señaló: “El sector productivo es el pulmón de nuestra economía. Por ello, el compromiso y la misión de Bancop es apoyar al sector brindando productos de financiamiento que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad del agro en el Paraguay”.

Asimismo, destacó que los diversos servicios financieros ofrecidos a los productores agropecuarios cuentan con tasas muy competitivas para inversiones a largo plazo, especialmente para la adquisición de maquinaria con plazos de hasta 6 años.

Para Dimas, el financiamiento a largo plazo en condiciones competitivas para inversiones en tecnología y el incremento del hato ganadero son claves para que el sector continúe creciendo.