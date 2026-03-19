Con mayor despliegue tecnológico

Esta participación cobra un significado especial en el año en que Automaq celebra sus 65 años de trayectoria, bajo el lema Moverse es crecer, un mensaje que refleja la evolución constante de la compañía y su capacidad de adaptarse, innovar y acompañar al productor paraguayo a lo largo de generaciones.

El crecimiento del espacio y de la propuesta responde a una decisión estratégica de la empresa: ampliar el portafolio de soluciones John Deere en Paraguay según las necesidades reales del productor, y crear un espacio que permita mostrar todo el potencial del ecosistema de la marca, que integra maquinaria, conectividad, agricultura de precisión y un sólido respaldo posventa.

Durante la feria, se presentarán novedades de distintas líneas de maquinaria y componentes de agricultura de precisión orientadas a potenciar la conectividad y la gestión del campo a través de la tecnología.

Estas incorporaciones forman parte de una visión de agricultura cada vez más conectada, eficiente y basada en datos.

Y claramente Automaq John Deere se completa con uno de sus pilares centrales, el acompañamiento posventa, elemento clave en la relación que la compañía construye con sus clientes.

En este sentido, se presentarán soluciones y ofertas pensadas para maximizar el rendimiento de los equipos a lo largo de todo su ciclo de vida, además de promociones especiales durante los días de la feria en repuestos, mantenimiento y servicios.

Una experiencia integral para el visitante

El stand está diseñado para ofrecer una experiencia dinámica y accesible para todo tipo de público.

Cuenta con espacios interactivos, demostraciones tecnológicas y un store John Deere con amplia variedad de productos y ofertas especiales, pensado para recibir a productores, familias y público general.

Con esta participación, Automaq sigue acompañando al agro paraguayo hacia el futuro, acercando tecnología global John Deere con respaldo local, y fortaleciendo su rol como aliado estratégico del productor.