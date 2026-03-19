Creer en el sector productivo

Llano sostuvo que es la herramienta más importante para el desarrollo del país, con el fin de combatir la pobreza y posicionar un nombre con prestigio en el mercado mundial.

Autoridades nacionales y destacados productores recorrieron el predio de 40 hectáreas que exhibe lo mejor en tecnología y agronegocios.

Como cifras que sustentan el crecimiento en Paraguay, el presidente de la UEA recordó que los envíos de productos de origen animal en 2017 habían sido de 515.000 toneladas, con ingreso de US$ 1.400 millones.

En 2025 ya llegaron a 690.000 toneladas y más de US$ 2.700 millones, con incremento del 35% en volumen y 85% en generación de divisas.

“En cuanto a la soja, en 2017 la superficie de siembra era de 3,38 millones de hectáreas y la producción de 10,3 millones de toneladas”, destacó.

“Para la actual campaña se prevé un área de 3,6 millones de hectáreas y una producción récord de 11,5 millones de toneladas, la mayor de la historia del Paraguay”, destacó el titular del gremio agropecuario.

El esfuerzo del productor que se anima a adoptar tecnología y se arriesga a dar el paso hacia la innovación posibilita esos logros, según mencionó.

Igualmente enfatizó que muchas empresas presentes en Innovar contribuyeron al proceso con genética, insumos, maquinaria, tecnología de precisión y herramientas que ayudaron a expandir la frontera productiva.

A la par de celebrar el trabajo del Gobierno, alcanzando el doble grado de inversión y la apertura de nuevos mercados, Llano hizo mención a las preocupaciones en el trabajo del campo.

“Así como celebramos este proceso de evolución de la producción agropecuaria, este espacio es igualmente idóneo para pedirle al Gobierno mayor seguridad: Almir de Brun, un joven productor, estaba cosechando alimentos en su chacra, así como cualquiera de los que estamos aquí presentes, cuando fue secuestrado por criminales. Esto es inadmisible en un país que busca seguir creciendo y atrayendo inversiones”, remarcó.