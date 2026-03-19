En el tiempo de inicio en la venta de terneros, la cabecera del Carimbo 6 (desmamantes nacidos a partir del 1 de julio de 2025) se encuentra en Innovar 2026, mediante un histórico remate de invernada donde se reunieron por primera vez 12 consignatarias, según indicó Ignacio Llano, representante de una de las empresas participantes en la feria por pantalla, que convocó a 2.355 ejemplares para venta.

“Estamos logrando récord histórico por kilo en guaraníes, respaldado por el valor de la carne de exportación”, sostuvo el referente, quien ponderó la organización de la muestra y el espacio que brinda al sector pecuario en cada edición.

“Cualquier remate es el inicio de la cadena cárnica a nivel industrial, ya que las vacas son llevadas al proceso intermedio, que es la recría o invernada para esos animales; y luego está la terminación con mucho ganado a pasto y algunos en confinamiento (feedlot)”, destacó.

La familia Llano, según consignó, acompaña año tras año a la organización de Innovar, y en esta ocasión se juntaron por primera vez 12 consignatarias, que desarrollan el calendario en el año de las ferias de invernada o de reproductores.

“Estas ocho ediciones dan la pauta de que Innovar vino para quedarse, como nuevo modelo de organización y gestión”, manifestó.

“Mi familia apoya desde el inicio a este emprendimiento que busca representar al agro paraguayo; ya que también la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) potencia la pecuaria, y reflejo de ello es el desarrollo de este remate”, sostuvo.

Respecto del hato ganadero y de las expectativas en el complejo cárnico, recordó que en estos últimos 20 años se produjo un ascenso meteórico en la exportación de la proteína roja, tanto en volumen como en ingreso de divisas por esos envíos.

“La carne y sus derivados son hoy uno de los motores de la economía. Constituyen el segundo rubro de ingreso para los exportadores, lo que logra estabilizar el dólar y sostener la economía”, refirió al tiempo de adelantar que en otoño habrá otros eventos donde se desarrollarán ferias de terneros, además de desmamantes de alta genética, tanto de reproductores como de invernada.

Efectividad en soja

Si la pecuaria tuvo en esta jornada su punto álgido, también la agricultura vivió un espacio destacado en el pabellón Innovar, con la disertación de Maurício De Bortoli, director técnico de Aurora en Cruz Alta, estado brasileño de Río Grande do Sul.

El especialista había sido galardonado en dos ocasiones como campeón nacional de productividad en Brasil, fomentando la mayor efectividad en el cultivo de soja.

Su disertación versó en torno a la tecnología y la innovación para altos rindes en el cultivo de la oleaginosa.

El experto enfatizó en el conocimiento de la fertilidad del suelo y su rol de suma importancia para proporcionar cantidades adecuadas de fertilizantes, con el fin de que el crecimiento y la productividad de las plantas sean también los adecuados.

“Aparte de eso, monitorear esos niveles de fertilidad en cada local de la propiedad auxilia a la economía de recursos, además de acelerar los resultados”, sintetizó al tiempo de mencionar que las buenas productividades en el cultivo dependen de factores como el clima (51%), suelo (24%), genética (13%) y manejo (14%).

Perspectivas optimistas en producción ovina

La producción ovina también es resaltada por técnicos especializados, que adelantan un boom de producción y comercialización en especies de ovejas con gran genética.

El cálculo aproximado es que existen alrededor de 5 millones de cabezas en el país actualmente, no obstante haberse registrado oficialmente solo el 30% de esa cantidad, es decir entre 1,4 a 1,5 millones de ejemplares que están certificados para faena.

Así lo mencionó el doctor Rómulo González, técnico en producción de carne por la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO), quien actualizó el alcance de la producción y comercialización de la carne de esta especie.