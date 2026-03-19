Innovar 2026
19 de marzo de 2026 - 01:00

La Peugeot Landtrek automática

El nuevo modelo de Peugeot fue presentado en la Feria Innovar, que se realiza hasta mañana.
El nuevo modelo de Peugeot fue presentado en la Feria Innovar, que se realiza hasta mañana.Gentileza

La nueva Peugeot Landtrek fue presentada durante la Expo Innovar, que se desarrolla en la ciudad de Yguazú. Se trata de una pick-up con mayor confort y tecnología, que incorpora la esperada versión automática.

Por ABC Color

La Landtrek incorpora mayor confort y potencia, acompañado de un diseño robusto y gran capacidad de trabajo.

En Innovar, los visitantes podrán conocer el vehículo de cerca y experimentar su desempeño a través de pruebas de manejo disponibles durante el evento.

Peugeot fortalece su presencia con una versión doble cabina automática que combina capacidad de trabajo, tecnología y confort, atributos cada vez más valorados por los usuarios del segmento.

Además, posee potencia y desempeño para cualquier desafío.

La nueva Landtrek automática está equipada con un motor turbo diésel de 2.2 litros, capaz de entregar hasta 200 HP de potencia y 450 Nm de torque, cifras que la posicionan entre las más potentes de su categoría.

Esta motorización se combina con una transmisión automática de 8 velocidades, que permite una conducción más suave y eficiente tanto en ciudad como en rutas o trayectos largos.

Su configuración 4x4, con bloqueo de diferencial trasero, permite afrontar terrenos exigentes con mayor seguridad y control.

Además, la Landtrek ofrece una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, lo que la convierte en una herramienta ideal tanto para actividades productivas como para el transporte de equipos o remolques de gran porte.

Tecnología, seguridad y confort

Entre sus principales características se destacan: transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero, control crucero adaptativo y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), sistema de cámaras 360° para asistencia en maniobras, sensor de punto ciego y alerta de salida de carril, pantalla táctil de 10” compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, asientos delanteros eléctricos, climatizador automático bi-zona, acceso y arranque manos libres (Keyless Entry & Start), Hill Assist y Hill Descent Control, asistencia para manejo en pendientes y llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas.

En materia de seguridad, el modelo incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina), control dinámico de estabilidad (ESP), control de tracción y sistemas avanzados de frenado.

El diseño exterior mantiene la identidad robusta de la pick-up, con líneas marcadas, una parrilla frontal imponente, barras de techo, estribos laterales y una presencia que transmite solidez y carácter.

Una pick-up para trabajo y estilo de vida

La Landtrek fue concebida como una pick-up capaz de adaptarse a distintos escenarios de uso: desde tareas productivas y transporte de carga hasta viajes, recreación y uso cotidiano.

Con esta nueva versión automática full, Peugeot refuerza su propuesta dentro del segmento, ofreciendo un vehículo robusto para el trabajo, con el confort y la tecnología que hoy exige el uso diario.