La Peugeot Landtrek automática

La Landtrek incorpora mayor confort y potencia, acompañado de un diseño robusto y gran capacidad de trabajo.

En Innovar, los visitantes podrán conocer el vehículo de cerca y experimentar su desempeño a través de pruebas de manejo disponibles durante el evento.

Peugeot fortalece su presencia con una versión doble cabina automática que combina capacidad de trabajo, tecnología y confort, atributos cada vez más valorados por los usuarios del segmento.

Además, posee potencia y desempeño para cualquier desafío.

La nueva Landtrek automática está equipada con un motor turbo diésel de 2.2 litros, capaz de entregar hasta 200 HP de potencia y 450 Nm de torque, cifras que la posicionan entre las más potentes de su categoría.

Esta motorización se combina con una transmisión automática de 8 velocidades, que permite una conducción más suave y eficiente tanto en ciudad como en rutas o trayectos largos.

Su configuración 4x4, con bloqueo de diferencial trasero, permite afrontar terrenos exigentes con mayor seguridad y control.

Además, la Landtrek ofrece una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, lo que la convierte en una herramienta ideal tanto para actividades productivas como para el transporte de equipos o remolques de gran porte.

Tecnología, seguridad y confort

Entre sus principales características se destacan: transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero, control crucero adaptativo y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), sistema de cámaras 360° para asistencia en maniobras, sensor de punto ciego y alerta de salida de carril, pantalla táctil de 10” compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, asientos delanteros eléctricos, climatizador automático bi-zona, acceso y arranque manos libres (Keyless Entry & Start), Hill Assist y Hill Descent Control, asistencia para manejo en pendientes y llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas.

En materia de seguridad, el modelo incorpora seis airbags (frontales, laterales y de cortina), control dinámico de estabilidad (ESP), control de tracción y sistemas avanzados de frenado.

El diseño exterior mantiene la identidad robusta de la pick-up, con líneas marcadas, una parrilla frontal imponente, barras de techo, estribos laterales y una presencia que transmite solidez y carácter.

Una pick-up para trabajo y estilo de vida

La Landtrek fue concebida como una pick-up capaz de adaptarse a distintos escenarios de uso: desde tareas productivas y transporte de carga hasta viajes, recreación y uso cotidiano.

Con esta nueva versión automática full, Peugeot refuerza su propuesta dentro del segmento, ofreciendo un vehículo robusto para el trabajo, con el confort y la tecnología que hoy exige el uso diario.