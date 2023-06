Compromiso de afianzamiento

El Día Mundial de la Leche es un día internacional establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para reconocer la importancia de la leche como alimento mundial, el cual se celebra el 1º de junio de cada año desde el 2001. Este día está destinado a brindar una oportunidad para llamar la atención sobre las actividades que están relacionadas con el sector lácteo, expresó el presidente de la Cooperativa La Holanda Limitada, señor Ernie Hildebrand.

Sigue diciendo que para que la leche llegue hoy día a cada hogar, existe un importante proceso que debe ser cuidado de principio a fin, desde la alimentación y sanitación de cada animal, el transporte, el control de calidad y todo el proceso en la fabricación de distintos productos lácteos que hoy día exigen un nivel muy elevado de normas de manejo, pues se trata de un alimento muy delicado.

El día de la habilitación oficial de la nueva fábrica, el señor Hildebrand manifestó a la audiencia presente: “Hoy, en el día de la leche, hemos decidido celebrarlo con algo adicional, que también tiene relación con la leche y esto es la inauguración de nuestra nueva planta de leche en polvo. Esta planta y este día significan para nosotros como Cooperativa La Holanda y como la marca propiamente de Lactolanda, un compromiso para seguir trabajando por el afianzamiento de la industria nacional, y en forma específica a lo que nos corresponde a nosotros como industria.

“En un día como hoy no podemos dejar de nombrar a cada uno de los productores de leche, los verdaderos guerreros que cada día, sea de madrugada o de tarde, sea feriado o no, llueva o no, haga frío o haga calor, se tienen que poner en la línea de trabajo para la alimentación, ordeño y cuidado de las vacas. Sin ellos es imposible tan solo pensar en toda la cadena de producción láctea. Por eso la Cooperativa La Holanda hace lo posible para brindar la mejor atención a los mismos.

Hoy día, lastimosamente algunos organismos internacionales quieren hacer creer que las vacas son contaminantes del medio ambiente, lo cual es completamente falso; las vacas, el ganado vacuno nada tiene que ver con eso, por el contrario, es una bendición para la humanidad contar con la leche, alimento fundamental para el ser humano.