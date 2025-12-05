Historias destacadas

Peregrinación a Caacupé

- La antigua peregrinación a Caacupé: Hasta finales de 1960, la devoción empezaba a crecer y se llegaba a la capital mariana en carretas desde distintos puntos del país, mientras que otros venían en tren hasta Ypacaraí o Pirayú, y desde allí, a pie hasta el templo.

- Peregrinación moderna: algunos siguen llegando en carreta; otros en moto, bicicletas, buses; y están los que mantienen la tradición de caminar.

Tupãsy YKua

El Tupãsy Ykua es uno de los lugares icónicos durante la visita a la Virgen, ya que en el lugar la gente lleva agua bendita del “Pozo de la Virgen”, que emana el reparador líquido que calma la sed y revitaliza el espíritu.

Históricas suspensiones de la festividad de Caacupé

- En 1899 por la peste bubónica, introducida al país por el vapor argentino “Centauro” que trajo a bordo tres enfermos de su tripulación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- En 1911 por la revuelta de Albino Jara por la inestabilidad que había en el país.

- En 1918 por la gripe española, en la que se aplicó una especie de cuarentena.

- En 1922 por la revolución de Adolfo Chirife

- En 1969 como protesta contra Stroessner por la represión a estudiantes, campesinos y expulsión de sacerdotes.

- En 2020, por la pandemia del Coronavirus.Misa central de Caacupé, en silencio y con la explanada vacía.

PUESTOS DE HIDRATACIÓN DE LA ESSAP HABILITADOS

Stand de Kurusu Peregrino, con pulpos y botellitas de agua.

Al costado de la Basílica, frente al Banco Nacional de Fomento, con pulpos y botellitas de agua.

Bajada paralela a la ruta PY02, frente a la rotonda Espíritu Santo (km 52), con pulpos, túnel de hidratación y botellitas de agua.

5 tanques de 5.000 litros ESSAP/Senasa:

- Vivero Forestal de la Gobernación de Cordillera.

- Frente a la estación Shell km 41.

- Kurusu Peregrino (km 50).

- Rotonda Cristo Rey – km 60 de la ruta PY02.

- Campaña Cerro Real – Ña Vicenta (km 56,5).

40 grifos públicos distribuidos en puntos clave del Trayecto de la Fe de la ruta PY02 y alrededores de la Basílica.

4 camiones cisterna de 10.000 litros recorrerán la zona para reforzar la provisión en momentos de alta demanda y garantizar que el acceso al agua potable sea constante y seguro.

Cuidado con las altas temperaturas

- En lo posible utilice prendas de vestir ligeras, de colores claros, y calzados cómodos de preferencia cerrados.

- De día cúbrase la cabeza

- Evitar peregrinar en los horarios en que el sol se encuentra más caliente, entre las 12:00 y las 14.00.