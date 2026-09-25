Alianza aduanera productiva

–En estas nueve décadas de trayectoria de la Unión Industrial Paraguaya, ¿cómo evalúa la evolución conjunta del gremio industrial y del Centro de Despachantes de Aduana en la construcción de un Paraguay más productivo y exportador?

–Celebrar los 90 años de la Unión Industrial Paraguaya es celebrar la trayectoria de una institución que ha acompañado de manera muy importante el crecimiento de la industria nacional y la evolución de nuestro país.

Desde el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay valoramos especialmente la posibilidad de trabajar y mantener un vínculo institucional con la UIP. Nuestro papel es diferente, pero complementario. La industria necesita del comercio exterior para acceder a materias primas, tecnología e insumos, y también para llevar sus productos a otros mercados.

–Frente a los desafíos actuales de competitividad global, ¿de qué manera el trabajo técnico del despachante de Aduana impacta directamente en la reducción de costos y en la agilización de la cadena de suministro para las industrias nacionales?

–Desde nuestra experiencia, el trabajo del despachante tiene un impacto muy concreto en la actividad de una industria. Una demora en la llegada de una materia prima, un repuesto o una maquinaria puede significar un costo para una empresa y, en algunos casos, afectar directamente su producción. Por eso nuestro trabajo no se limita a presentar una documentación. Tenemos que conocer las normas, estar actualizados y tratar de anticiparnos a los problemas.

–Desde la perspectiva del comercio exterior y la logística aduanera, ¿cómo impacta en la expansión del sector industrial?

-La industria necesita una cadena de comercio exterior que funcione bien. Para producir, muchas empresas necesitan importar materias primas, insumos, equipos o tecnología. Y cuando producen más, también necesitan encontrar mejores caminos para colocar sus productos en otros mercados. Por eso, la logística y los procesos aduaneros forman parte de la competitividad de la industria. El desarrollo del Paraguay no depende de un solo sector. Necesitamos que la industria, el comercio, la logística, los servicios y que las instituciones trabajemos en la misma dirección.

–Con los procesos de digitalización y modernización aduanera, como el sistema SOFIA y las ventanillas únicas, ¿cuáles son los principales avances tecnológicos que hoy permiten a la industria local importar insumos con mayor previsibilidad y velocidad?

–La digitalización cambió profundamente la forma en que se realizan las operaciones de comercio exterior en nuestro país. Y en ese proceso, el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay tuvo un papel importante al impulsar la implementación del Sistema SOFIA en Paraguay.

A comienzos de los años 90, el CDAP entendió que la modernización de la Aduana era necesaria y acompañó activamente ese proceso, participando en las gestiones que hicieron posible la implementación del sistema en nuestro país.

Hoy, muchos años después, podemos ver la importancia que tuvo aquella transformación. Los procesos electrónicos, las ventanillas únicas y las nuevas herramientas digitales permiten que la información circule con mayor rapidez y que las empresas puedan realizar sus operaciones de comercio exterior de una manera más ágil.

Para la industria esto es muy importante. Cuando una empresa puede importar una materia prima, una maquinaria o un insumo con mayor previsibilidad, puede planificar mejor su producción y reducir tiempos y costos.

Pero la modernización no termina con la incorporación de una tecnología. Es un proceso permanente. La tecnología cambia, las necesidades de las empresas cambian y los sistemas también tienen que acompañar ese ritmo.

Desde el CDAP queremos seguir aportando nuestra experiencia en este proceso y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo con las autoridades y con instituciones como la UIP. La modernización del comercio exterior debe traducirse en algo concreto para el sector productivo: procesos más ágiles, mayor previsibilidad, menores costos y mejores condiciones para que las empresas paraguayas puedan crecer y competir en los mercados internacionales.