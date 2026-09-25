90° Aniversario Unión Industrial Paraguaya (UIP)
25 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Excelencia en la construcción y la industria

Excelencia en la construcción y la industria
Excelencia en la construcción y la industriaGentileza

Fundada en 1984 por Gabriel Vera Acosta, Metalúrgica Vera SRL se consolidó como una empresa paraguaya referente en el sector de la construcción y la industria metalúrgica nacional.

Por ABC Color
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Con más de cuatro décadas de trayectoria, la compañía evolucionó desde sus cimientos familiares hasta convertirse en una moderna planta industrial. Su recorrido combina innovación permanente y expansión productiva, consolidando soluciones integrales de cálculo, ingeniería, fabricación y montaje de estructuras complejas.

Su política de calidad se sustenta en la mejora continua de los procesos, el cumplimiento estricto de normativas legales y la satisfacción del cliente. La oferta abarca productos listos para ensamblar como edificios metálicos, naves industriales, centros comerciales, puentes grúa, silos y tolvas de carga. Además, brinda servicios especializados que incluyen corte, plegado, perforado, soldadura y granallado.

Excelencia en la construcción y la industria
Excelencia en la construcción y la industria

Asentada en la ciudad de Ypané, en el departamento Central, la seguridad y la tecnología constituyen los pilares de su operativa. La firma utiliza materia prima bajo normas ASTM y modela cada proyecto en 3D mediante el software Tekla Structures.

Asimismo, se destaca por ser la primera empresa metalúrgica del país en obtener la certificación ISO 9001:2015, la cual avala con respaldo internacional el diseño y la fabricación de estructuras superiores a diez toneladas.

Mirando hacia el futuro, la organización apunta a sostener su crecimiento industrial, fomentando la capacitación del recurso humano local y ampliando su destacada presencia, tanto en Paraguay como en los mercados de la región sudamericana.

“La calidad de nuestros servicios y productos se asegura a través de la inversión en tecnologías de punta, maquinarias, recurso humano capacitado y eficiente y una infraestructura industrial a la vanguardia de las más importantes empresas metalúrgicas a nivel mundial. A todo esto se suma la experiencia de más de 40 años en el rubro”, dicen desde la compañía.