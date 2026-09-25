Fertilizantes orgánicos hechos en Paraguay

La compañía nació el 9 de septiembre de 2015 en Villeta, como una alianza entre Las Tacuaras / Nutrihuevos y Sustentap. La iniciativa surgió ante un desafío: el crecimiento de la producción de huevos, el aumento de los volúmenes de gallinaza y la necesidad de darle un destino responsable.

La empresa comenzó transformando este residuo de la avicultura en fertilizante orgánico y, con el tiempo, incorporó tecnología para desarrollar formulaciones organominerales. Estas combinan materia orgánica con nutrientes minerales, de acuerdo con las necesidades del cultivo y las condiciones del suelo.

Un punto clave en su evolución llegó en 2023, con la renovación de la planta y la incorporación de un proyecto eléctrico de automatización. Esta modernización elevó la capacidad productiva a 50.000 toneladas anuales.

Actualmente, cuenta con una línea de fertilizantes orgánicos y organominerales formulados a medida, a partir de análisis de suelo y requerimientos del cultivo. La propuesta se complementa con asesoramiento agronómico y mezclas personalizadas por receta, para acompañar a las empresas del sector.

Sus productos son utilizados en cultivos como soja, maíz, caña de azúcar, sorgo, chía, canola, girasol, banana, tabaco, yerba mate y plantaciones forestales, entre otros. El modelo de la compañía también fortalece la economía circular. Al transformar gallinaza en un insumo para la agricultura, conecta la producción avícola con la vegetal, mientras genera empleo industrial, reduce la dependencia de fertilizantes importados y desarrolla capacidades locales. Organitec busca consolidarse como referencia en nutrición orgánica y organomineral en Paraguay y proyectarse a la región.