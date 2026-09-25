Fortalecimiento de la industria alimentaria

La Cámara de Empresas Paraguayas de la Alimentación (Cepali) fue fundada el 15 de abril de 1993 como una organización gremial destinada a representar y acompañar a las empresas de la industria alimentaria paraguaya.

A lo largo de más de tres décadas, Cepali fue ampliando y fortaleciendo su rol, acompañando la transformación de la industria y los nuevos desafíos vinculados a calidad, innovación, regulación y competitividad.

Actualmente brinda acompañamiento técnico y gremial, información, capacitación, asesoramiento y representación ante organismos públicos y espacios nacionales e internacionales.

Desde Cepali sostienen que el gremio ha acompañado el desarrollo de la industria nacional, con la generación de espacios de diálogo y articulación entre las empresas y las instituciones; la promoción de mejores prácticas y el acompañamiento al sector en los procesos necesarios para fortalecer su competitividad.

Esta Cámara apunta a seguir fortaleciendo la industria alimentaria paraguaya, impulsando su crecimiento, innovación y competitividad, y generando mayores oportunidades, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

El nivel de compromiso que mantiene esta Cámara sostiene la impronta de que velar por la calidad de los alimentos y servicios relacionados forma parte de las iniciativas de garantía para el consumidor local.