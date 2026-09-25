Insumos que alimentan al Paraguay

Copalsa nace en 1972 con un propósito clave: ofrecer a los panaderos paraguayos levaduras e insumos de calidad, acompañando desde sus inicios el crecimiento de la panificación en el país. Desde entonces ha construido una trayectoria de más de cinco décadas, evolucionando junto con sus clientes y con las necesidades de la industria nacional.

A lo largo de estos más de 50 años, Copalsa fue creciendo y diversificando su propuesta. Lo que comenzó con el foco en levaduras e insumos para panificación fue ampliándose hacia un portafolio de productos de consumo, materias primas e insumos para la industria alimentaria.

Esta evolución también estuvo acompañada por una mayor presencia a nivel nacional, el desarrollo de nuevos canales y el fortalecimiento del servicio y asistencia técnica. “Siempre buscamos que nuestro crecimiento vaya de la mano con el de nuestros clientes y con los cambios del mercado”, dicen desde la compañía.

Hoy Copalsa ofrece mucho más que productos. “Buscamos brindar soluciones que respondan a las necesidades de nuestros clientes, con un portafolio orientado a la panificación, confitería y otros segmentos de la industria alimentaria. Además de nuestros productos, contamos con acompañamiento y asistencia técnica especializada, porque entendemos que conocer las necesidades de cada cliente es fundamental para poder ofrecer soluciones que realmente aporten valor”, afirman.

Copalsa apunta a seguir creciendo y evolucionando “sin perder de vista aquello que nos dio origen: estar cerca de nuestros clientes y entender sus necesidades. Queremos continuar innovando, desarrollando nuevas soluciones y fortaleciendo nuestra presencia en el mercado, siempre apostando por la producción nacional y por el crecimiento de la industria alimentaria paraguaya”.

“Nuestro desafío hacia adelante es seguir construyendo sobre estos más de 50 años de experiencia, adaptándonos a los nuevos tiempos y manteniendo el compromiso con la calidad que nos acompaña desde 1972”.