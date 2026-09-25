Notable evolución industrial

Desde su fundación en 1974 y su posterior consolidación bajo la conducción de la familia Pappalardo, la compañía Fluoder se ha erigido como un pilar fundamental para el desarrollo productivo del país.

La empresa reafirma su compromiso nacional mediante un modelo basado en la manufactura local, la creación de más de 500 empleos directos e indirectos, y la constante innovación tecnológica.

A diferencia de los esquemas meramente comerciales, la firma se destaca por su capacidad de producción e innovación, consolidándose como un eslabón indispensable que asegura calidad y cantidad en la provisión de insumos químicos.

La infraestructura comprende siete unidades productivas estratégicamente distribuidas: una planta en Asunción para sulfato de aluminio líquido y seis en el polo industrial de Villeta, dedicadas a elaborar ácido sulfúrico, cloro y soda cáustica.

Esta variada oferta abastece a rubros neurálgicos, como el tratamiento de agua y efluentes, la industria domisanitaria, alimentaria, curtiembres, textiles y biocombustibles, con volúmenes de exportación que superan hasta cinco veces el consumo interno.

Respaldada por las certificaciones de calidad ISO 9001, además de las normas ISO 14001 e ISO 45001, la organización cuenta con una sólida logística y capacidad de almacenaje para proyectar su crecimiento regional.

Ante el contexto económico actual, el presidente de la firma enfatiza que mientras se respeten las reglas de juego y la propiedad privada y, a la vez, se mantenga la libre competencia, el desarrollo continuará de forma sostenida.

De esta manera, la industria química nacional continúa consolidando su liderazgo a través de la excelencia operativa, el compromiso ambiental y una visión estratégica orientada a fortalecer la producción paraguaya en toda la región.