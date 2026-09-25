Nueve décadas siguiendo el pulso de la industria

En 1936, cuando la industria paraguaya todavía buscaba consolidar su lugar en la economía nacional, un grupo de industriales decidió organizarse. Así nació la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el propósito de representar y promover el desarrollo del sector industrial.

Un año después, la institución dio una primera señal de lo que sería una constante a lo largo de su historia: mostrar lo que el Paraguay era capaz de producir. En 1937 organizó la Primera Exposición Industrial Nacional, un espacio destinado a visibilizar el potencial de la industria paraguaya.

De mostrar lo que se produce a defender cómo se produce

Durante las primeras décadas, la UIP fue ampliando su campo de acción. En 1945, “La industria al servicio de la Nación” se consolidó como lema institucional, mientras comenzaba a proyectarse una sede propia.

El conocimiento sobre el sector también comenzó a ocupar un lugar central. En 1956 se realizó el Primer Censo Industrial, que permitió conocer con mayor precisión la realidad de la industria paraguaya. Cuatro años más tarde nació la Gaceta Industrial, órgano oficial de comunicación de la institución. Ya en los años 60, la organización modernizó sus servicios técnicos y jurídicos y fortaleció su participación en asuntos vinculados con la industria y la economía nacional.

La defensa de la producción nacional adquiriría mayor presencia en las décadas siguientes. En 1974, la campaña “Consumí lo que el Paraguay produce” llevó ese mensaje al espacio público. Un año después, la creación del Instituto Paraguayo de Capacitación Empresarial incorporó otro componente que acompañaría a la institución durante las décadas siguientes: la formación.

En 1978, el Primer Congreso de Industriales reunió al sector para debatir su futuro y formular propuestas. Cuatro años más tarde, la primera Expo UIP-ARP marcó una alianza que reconocía el papel estratégico de la industria nacional.

Una industria que cambia y una institución que acompaña

Los años 80 plantearon nuevos desafíos. En 1987, ante el Plan de Reactivación Económica, la UIP impulsó medidas destinadas a proteger la producción y el empleo. Dos años después acompañó las negociaciones del Mercosur y comenzó a preparar al sector industrial para un mercado regional diferente.

En ese mismo proceso, el gremio acompañó gestiones vinculadas con la apertura del mercado y la eliminación del monopolio de APAL. La agenda industrial empezaba a trascender las fronteras nacionales y a mirar con mayor atención el escenario regional. En 1990 se creó la Fundación Industrial, orientada a coordinar y fortalecer programas de apoyo a las mipymes.

El nuevo siglo: nuevas voces y nuevas herramientas

Ante la llegada de un nuevo siglo, la agenda institucional incorporó nuevos protagonistas. En 1999, más de 5.000 personas participaron de la Movilización Tricolor, en defensa de la producción y contra el contrabando. Ese mismo año nació la Comisión de Jóvenes Emprendedores, que abrió un espacio para las nuevas generaciones dentro de la dirigencia industrial.

En 2005, la UIP inauguró su sede sobre la avenida Santísimo Sacramento. En paralelo, la cooperación con JICA, GTZ y BID impulsó iniciativas de capacitación, asistencia técnica y nuevos servicios empresariales, dando paso al Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Cepprocal). La formación y el emprendimiento siguieron ganando terreno. En 2008 nació el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), iniciativa de la UIP Joven y, con apoyo de la UIP, se creó el Consejo Nacional de la Calidad.

A partir de 2012, la agenda sumó con fuerza la educación y la participación de jóvenes. La alianza con SRH Holding y la Universidad de Heidelberg derivó en la creación de la Universidad Paraguayo-Alemana en 2013. Ese mismo año nació el concurso de dibujo para niños “No al Trabajo Infantil”, iniciativa de la Comisión de Damas del gremio industrial.

En 2014, la inauguración de la UPA incorporó un modelo de formación alemán vinculado al sector empresarial e industrial. Ese año, la UIP también participó del Diálogo Social Tripartito, llevando a la mesa asuntos relacionados con empleo, formalización, capacitación y política industrial. El 2015 encontró a la institución ampliando nuevamente sus espacios. UIP Joven lanzó “Paraguayo como Vos”; se realizó el Primer Encuentro Anual de Mipymes y la UIP se integró al consorcio del programa europeo AL-Invest 5.0.

Un año después, al cumplir 80 años, la institución fue reconocida como el único gremio empresarial del país en recibir un sello postal conmemorativo. También nació Reglas Claras, un proyecto desarrollado junto con Ceamso y con apoyo de Usaid para promover la transparencia y la ética legislativa.

Una historia que todavía se está escribiendo

Noventa años después de aquella primera reunión de industriales, la historia de la UIP reúne exposiciones, campañas, congresos, centros de formación, alianzas internacionales, espacios para emprendedores y nuevas generaciones.

Son hitos que muestran cómo fueron cambiando las prioridades del sector y, con ellas, las formas de representación empresarial: de poner en escena la producción nacional a generar capacidades, acompañar a las empresas, participar en debates económicos y abrir espacios para quienes tomarían la posta de la dirigencia industrial.