Seguridad industrial para la calidad productiva

Desde hace más de veinticinco años esta asociación forma parte activa del gremio industrial, integrando esfuerzos multisectoriales orientados a mantener un ritmo constante de progreso y desarrollo en todo el país, expresa William Battilana, secretario general de la Capasi.

La función principal de la entidad, cuyo presidente es Fernando Ayala, se centra en apuntalar la seguridad industrial, promoviendo normativas de prevención contra riesgos y accidentes laborales para garantizar operaciones confiables y protegidas.

Gracias a la introducción de nuevas mentalidades y normativas actualizadas, el sector industrial nacional se posiciona a la vanguardia internacional mediante la implementación de sistemas automatizados y rociadores contra incendios.

El trabajo coordinado con dependencias gubernamentales e instituciones técnicas fortalece los estándares operativos, permitiendo alinear los procesos locales con exigencias normativas de alto nivel comparativo.

Asimismo, la vinculación internacional con organismos homólogos y su participación en la red latinoamericana de prevención contra incendios facilitan el intercambio constante de conocimientos y experiencias técnicas globales.

Este flujo de actualización permanente se traduce en la realización de eventos especializados, como el segundo seminario nacional enfocado en la prevención contra riesgos y la seguridad laboral.

La responsabilidad asumida por los asociados demuestra un alto nivel de seriedad y compromiso en el resguardo de las personas y de la infraestructura material de las distintas plantas productivas.

De cara al futuro, la institución proyecta continuar colaborando estrechamente con los entes públicos y privados, remando conjuntamente para consolidar un ecosistema industrial cada vez más seguro, competitivo y preparado.