Soluciones para el crecimiento

–¿Cómo ha evolucionado Petersen en los últimos años?

–Venimos atravesando un proceso de transformación y crecimiento constante, con inversiones orientadas a fortalecer nuestra capacidad de atención, incorporar nuevas líneas y tecnologías, y mejorar nuestros procesos y canales. Hoy contamos con seis tiendas, tienda online y una fuerza comercial que nos permite llegar a clientes de todo el país. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en el sector industrial, acompañando a empresas de distintos rubros con soluciones especializadas, asesoramiento técnico y marcas de reconocido respaldo internacional.

–¿Cuál considera que es la clave del éxito y qué ofrece hoy Petersen?

–La clave ha sido evolucionar junto al mercado, sin perder nuestra esencia: conocer las necesidades de quienes trabajan y producen. Contamos con un amplio portafolio de soluciones para los sectores de la industria, el rubro metalúrgico, ferretero, mecánica, construcción, bosque y jardín, atendiendo desde el consumidor final y el profesional hasta empresas e industrias. Algunas de las marcas que representamos y que nos permiten contribuir a la rentabilidad de nuestros clientes son: Spirax Sarco, Sullair, Esab, Sumig, Danfoss, Klinger, Grundfos, Genebre, Truper, Conarco, Starret, Hyundai, Emax, Tyrolit, Rexnord.

–¿Qué diferencia a Petersen y hacia dónde apunta la compañía?

–Nuestro valor agregado está en ir más allá del producto: entender cada necesidad, brindar asesoramiento especializado y acompañar al cliente con garantía, servicio técnico y posventa. Queremos seguir creciendo y fortaleciendo nuestra presencia nacional, consolidándonos como una plataforma de soluciones inteligentes que contribuya a mejorar la productividad y acompañe el desarrollo de la industria y del Paraguay. Hemos contribuido a la finalización de proyectos industriales de diferentes sectores: frigoríficos, farmacéuticos, biocombustibles, astilleros, metalúrgicos, productos químicos, plásticos, cementeras, bebidas, lácteos, azucareras, entre otros.